Von Luthers Eintritt ins Kloster – Erfurt begeht Jahrestag

Den Eintritt Martin Luthers ins Kloster am 17. Juli 1505 würdigt ein Reigen von Veranstaltungen und Angeboten am Samstag, 17. Juli 2021, im Erfurter Augustinerkloster.

Erfurt. Den 516. Jahrestag von Martin Luthers Eintritt ins Klosterleben in Erfurt würdigt das Augustinerkloster mit einem Veranstaltungsreigen.

Martin Luther trat am 17. Juli 1505 ins Kloster ein. Das würdigt das Erfurter Augustinerkloster am morgigen Samstag zum Jahrestag mit einem ganzen Reigen von Angeboten. Wer am Samstag durch die Lutherpforte ins Augustinerkloster tritt, der muss auf eine Tonsur nicht verzichten. Die spezielle Frisur der Mönche gibt es ebenso wie zahlreiche Einblicke durch Führungen, Theater aus dem Klosterleben, mittelalterliche Musik, Andachten in der Rosenkirche und Augustinerkirche und ein Konzert mit der Musik um Luther.

Führungen, Schauspiel, Konzerte und Andachten

Zunächst besteht 11 und 13 Uhr die Möglichkeit, an zwei kostenpflichtigen Führungen teilzunehmen. Für die sinnliche Führung zu Luther-Orten und die kulinarische Klosterführung mit einer Brotzeit im Klosterkeller wird um Anmeldung unter Telefon: 0361 / 57 660-0 gebeten. Das weitere kostenfreie Samstagsprogramm beginnt 15 Uhr mit einer Andacht in der Rosenkirche. Anschließend erzählt die Schauspielerin Annette Seibt als „Heilige Anna“ vom Klosteralltag. Führungen zeigen das Kloster und seine Gärten, die Bücherschätze des Klosters und die Elisabethkapelle im Nikolaiturm. Klara vom Querenberg unterhält mit mittelalterlicher Harfenmusik, bevor um 18 Uhr in der Augustinerkirche das Abendgebet mit Sonntagsbegrüßung gefeiert wird. Den Abschluss gestaltet das Ensemble für Alte Musik „La villanella Basel“. Martin Krumbiegel (Gesang), Claudia Nauheim (Blockflöten) und Mechthild Winter (Orgel und Virginal) singen und spielen unter der Überschrift „Und wenn die Welt vol Teuffel wer“ Musik um Luther.

Als Mönch erhielt Luther in Erfurt wesentliche Impulse

Hintergrund: Martin Luther hatte am 17. Juli 1505 an die Tür des Augustinerklosters in der Comthurgasse – der heutigen Lutherpforte – geklopft und um Aufnahme in den Orden gebeten. Wenige Tage zuvor war er nach der Überlieferung ein paar Kilometer nördlich, in Stotternheim, in ein schweres Gewitter geraten. Er gelobte, Mönch zu werden, falls er das Unwetter überleben sollte. Während seiner Zeit im Augustinerkloster erhielt er wesentliche Impulse für die Reformation.

Programm zum Jahrestag am 17. Juli im Überblick

Das Programm im Überblick: 11 Uhr: Lebenslust und Seelenqualen – Luther in Erfurt Eine sinnliche Führung durch das Augustinerkloster und zu anderen Luther-Orten (12 Euro), 13 Uhr: Führung mit Brotzeit im Klosterkeller (17,50 Euro), 15 Uhr: „Ein Christenmensch auf Rosen geht…“ – Andacht in der Rosenkirche, 15.15 bis 17.15 Uhr: Führungen durch die Elisabethkapelle im Nikolaiturm, 15.30 Uhr: Die Heilige Anna erzählt vom Klosteralltag – mit Annette Seibt, 16 und 17 Uhr: Führung „Das Augustinerkloster und seine Gärten“, 16 und 17 Uhr: Führung „Bücherschätze des Klosters“, 16.30 Uhr: Die Heilige Anna erzählt von Luther – mit Annette Seibt, 17.30 Uhr: Musik des Mittelalters mit Klara vom Querenberg, Harfe, 18 Uhr: Abendgebet mit Sonntagsbegrüßung, 19 Uhr: „Und wenn die Welt voll Teuffel wer …“ – Musik um Luther mit „La villanella Basel“ – Ensemble für Alte Musik.