Hallo Erfurt! Von Nandus bis zum Mr. Roberthair – was zwei Monate Erfurt bieten können

Google Maps war mein treuer Begleiter in dieser, mir unbekannten Stadt. Ein Resümee über das Praktikum in der Lokalredaktion.

Zwischen April und Mitte Juni war ich bei einem Programmierkurs für Kinder im Krämerloft, einem Startup-Unternehmen, das Landwirtschaftsroboter herstellt, bin auf einem Hühnerhof von Nandu-Vögeln beäugt worden, habe verschiedene Schulen kennengelernt und mich sowohl mit Instagram-Friseur Mr. Roberthair als auch dem Sänger der Dreilich-Band unterhalten. Nun bin ich mit meinem Praktikum in der Lokalredaktion „fertsch“, wie man so schön sagt.

Die Arbeit als Journalistin hat mir deshalb so viel Freude bereitet, weil sie mich permanent mit Themen konfrontierte, mit denen ich sonst vermutlich nicht in Berührung gekommen wäre. Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass ich mich bisher in Erfurt wirklich Null auskannte. Das hat oftmals dazu geführt, dass mir Gesprächspartner allseits bekannte Orte im Prinzip buchstabieren mussten und ich die einfachsten Wege anfänglich mit Google Maps vor der Nase bewältigt habe.

Die Stadt habe ich durch meine redaktionelle Arbeit quasi von innen heraus kennengelernt, mit jeder reinflatternden Pressemitteilung ein bisschen mehr. Jetzt heißt es aber leider erstmal Arrivederci Erfurt – und hoffentlich bis bald.