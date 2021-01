Von Sattelzug erfasst: 81-jähriger Fußgänger bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Ein 81 Jahre alter Fußgänger ist in Erfurt in der Hermsdorfer Straße von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rangierte der Fahrer am Dienstag seinen Laster rückwärts in Richtung der Laderampe eines Supermarktes, als der alte Mann dahinter entlang lief und erfasst wurde.

Der 81-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus gebracht.

