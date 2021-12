Der Brand des Centrum-Warenhauses im Jahr 1985 ist vielen älteren Einwohnern noch gut in Erinnerung.

Von Stadtbränden in Erfurt und moderner Technik

Erfurt. Advents-Aktion des Stadtarchivs: Erinnerungen an Geschichte der Feuerwehr und spektakuläre Brände gesucht

Der Förderverein des Stadtarchivs hat zusammen mit der Einrichtung die Adventszeit zum Anlass genommen, Blicke in die Geschichte der Stadt zu werfen. Auch am vierten Adventswochenende wird ein Thema vorgegeben, zu dem die Erfurter in ihren Erinnerungen kramen mögen.

Damals zweifelsfrei moderne Technik: der Fuhrpark der Feuerwehr im Hof der alten Feuerwache im Jahr 1926. Foto: Stadtarchiv Erfurt

Die Hoffnung ist, wie der Verein erläutert, dass unbekannte Geschichten und Fotos ans Tageslicht kommen. So ging es an den vergangenen Wochenenden um Buchhandlungen, das Jugendtheater und den Gartenbau. Auch beim vierten Teil sind die Erfurter aufgerufen, ihre Erinnerungen dem Stadtarchiv mitzuteilen. Ob Fünfzeiler oder Roman, 50 Jahre oder drei Tage alt, jede Geschichte werde gern genommen. Die Aktion läuft bis Januar. Das Stadtarchiv hofft, auch einige Geschichten und Fotos in seinen Bestand aufzunehmen. Unter den Einsendern werden Preise verlost.

Thema an diesem Wochenende: die Feuerwehr

„Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen…“ In den dunklen Wintertagen erfreut sich seit jeher Alt und Jung an den warmen Adventslichtern. Nicht ganz ungefährlich sind die echten Kerzen am Baum oder auf dem Adventskranz.

Seit dem 11. Jahrhundert berichten die Erfurter Feuerchroniken immer wieder von verheerenden Stadtbränden, die das Stadtbild zum Teil nachhaltig veränderten. 1429 erhielt Erfurt eine erste Feuerordnung, in der sowohl Präventionsmaßnahmen als auch die Organisation und Ausrüstung (Äxte und Löscheimer), festgelegt wurden. Im Jahr 1862 wurde, wie auch andernorts in Deutschland, aus dem Turnverein heraus eine erste Freiwillige Feuerwehr gegründet. Seit 1910 gibt es in Erfurt eine Berufsfeuerwehr.

1996 wurde das 25.000 Quadratmeter große Gefahrenschutzzentrum in Marbach eröffnet. Seit 2013 gibt es ein zweites Gefahrenabwehrzentrum in Melchendorf. Gemeinsam mit den insgesamt 21 Freiwilligen Wehren sorgen sie nicht nur in der Adventszeit für Sicherheit und Hilfeleistung bei Bränden und anderen Notfällen innerhalb von zehn Minuten.

Bis 10. Januar per E-Mail an: stadtarchiv@erfurt.de oder an: Stadtarchiv, Gotthardtstraße 21, 99084 Erfurt