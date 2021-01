Vorbild auch in Corona-Zeiten

Fast unbemerkt hat Papst Franziskus am 8. Dezember 2020 ein „Jahr des heiligen Josef“ ausgerufen. Das Datum sei bewusst gewählt: Vor genau 150 Jahren wurde der heilige Josef zum Schutzpatron der katholischen Kirche ernannt. Hintergrund sei aber auch die Covid-19 Pandemie: Diese habe verdeutlicht, welche Bedeutung gewöhnliche Menschen haben – all jene, die sich jenseits des Rampenlichts tagtäglich in Geduld üben und Hoffnung schenken, indem sie Mitverantwortung übernehmen. Genauso wie der heilige Josef, „dieser unauffällige Mann, dieser Mensch der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart“, so der Papst.

Wir als eine Josefgemeinde dürfen uns geehrt fühlen, dass unser Kirchenpatron in diesem Jahr in besonderer Weise in den Blick genommen wird.

Vom heiligen Josef ist kein einziges gesprochenes Wort überliefert, aber viel über sein Wesen und sein Handeln: er sorgte für Maria und das Kind Jesus, er arbeitete als Zimmermann; er war bereit für Gottes Aufträge und war ein gerechter Mann. „Gerecht“ im biblischen Sinne ist jemand, der in der rechten Beziehung zu Gott, zu sich selbst und seinen Mitmenschen steht. Schon diesbezüglich ist der heilige Josef ein Vorbild im Glauben.

„Gerechtigkeit“ ist nicht etwas, was wir fest besitzen. Wir müssen Gerechtigkeit täglich verwirklichen und uns immer wieder fragen: Beurteilen wir den anderen gerecht oder verurteilen wir ihn vorschnell? Der heilige Josef ist in unserem Kirchenfenster im Altarraum mit dem Jesuskind auf dem Arm dargestellt. Er hat eine „tragende Rolle“. Er nahm Maria zu sich, er gab dem Kind den Namen Jesus und war ihm ein guter Vater.

Er zeigt Haltung – als liebender, krisendurchstehender Partner und sorgender Vater. Deshalb kann er auch für uns Vorbild, Helfer und Fürsprecher in schwierigen Zeiten sein.

Gerhard Thon ist Gemeindereferent in der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef Erfurt