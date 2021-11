Vorlesungen für junge Schlaufüchse in Erfurt

Coronagerecht bietet die Kinder-Uni Erfurt von November bis Januar vier Sonderveranstaltungen für Grundschulklassen an. Die erste am 10. November ist schon ausgebucht.

Erfurt. Die Kinder-Uni Erfurt hat Angebote von November bis Januar.

Mit „Post für Schlaufüchse“ kündigt die Kinder-Uni Erfurt insgesamt vier Sonderveranstaltungen für Schulklassen von November bis Januar an. Wie immer sind schnelle Anmeldungen erforderlich, um Plätze zu ergattern.

Ein faszinierendes Abenteuer für Jungs und Mädchen

Trotz der Corona-Pandemie bietet die Fachhochschule im Rahmen der Lehrveranstaltung „Zukunftswerkstatt Digitalisierung“ spannende Kinder-Uni-Veranstaltungen für Schulklassen im Grundschulalter an, für die diese sich jetzt anmelden können.

Ein faszinierendes Abenteuer nicht nur für Jungs steht am Mittwoch, 10. November, im Programm. „Mit Robotern spielen lernen“ heißt der Vormittag, den Referentin Oksana Arnold gestaltet. Er ist aber bereits ausgebucht.

Warum sich Roboter wie von Geisterhand bewegen

Um die Fragen „Sind Roboter künstliche Menschen? Wie sieht unsere Zukunft aus?“ geht es am Mittwoch, 1. Dezember, von 8.30 bis 11.15 Uhr in Haus 8 des FH-Campus in der Altonaer Straße. Referentin ist ebenfalls die Professorin Oksana Arnold. Sie erklärt, warum Roboter faszinierende Wesen aus Plaste, Metall und Gummi sind, die sich wie von Geisterhand bewegen und die Welt erkunden. Wie das funktioniert und was Roboter und Menschen gemeinsam haben, erklärt sie den wissbegierigen jungen Besuchern. Unbedingt ein Thema für Jungs und Mädchen, betonen die Veranstalter.

Beide Veranstaltungen im Januar sind miteinander gekoppelt

Die beiden Januarveranstaltungen hängen zusammen. Beim ersten Termin am Mittwoch, 19. Januar, kommen in der Zeit von 8.30 bis 11.15 Uhr noch einmal die Fragen um Roboter als Künstliche Menschen und deren Agieren in der Zukunft zur Sprache. Ebenfalls ein Mittwoch ist der 26. Januar. Dann geht es zur selben Zeit am gleichen Ort um „Operation am offenen Calliope-Herz! Muse der Wissenschaft – digitale Inspiration der Sinne“. Oksana Arnold stellt vor, wie es im Körper eines Roboters aussieht.

Teilnahme an der Kinder-Uni kostenfrei, aber Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Kinder-Uni Erfurt ist kostenfrei. Allerdings ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Und noch ein Hinweis für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer: Es besteht die Möglichkeit, neben der Teilnahme im Klassenverband auch mit einzelnen Schülergruppen zu kommen.

www.kinderuni-erfurt.de