Vortrag im Erfurter Augustinerkloster: Pflanzenschätze im Klostergarten

Um Pflanzenschätze aus dem Klostergarten geht es in der Reihe „Geistige und leibliche Genüsse“ im Augustinerkloster am Mittwoch, 21. Juli, 19 Uhr. Als ausgewiesene Expertin gibt Ruth Bredenbeck Einblicke in die Geschichte der Klostergärten. Sie ist Theologin und leitet die Garten-Akademie Thüringen. Klöster wurden zu Mitbegründern des Gartenbaus. Im Vortrag werden Pflanzenschätze vorgestellt, Heilsames und Schmackhaftes aus der Tradition erläutert. Für Vortrag, und leibliche Genüsse aus der Klosterküche werden 15 Euro fällig.

Anmeldung per E-Mail an info@augustinerkloster.de oder Telefon: 0361/576600.