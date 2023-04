Was will die russische Führung erreichen? Darüber will der Politikwissenschaftler Oliver Lembcke aufklären. (Symbolbild)

Vortrag in der Erfurter Volkshochschule zum Thema „Russland verstehen“

Erfurt. Der Politikwissenschaftler Oliver Lembcke referiert über Putins Ziele und Strategien. Der Vortrag ist kostenfrei.

Über die Ziele und Strategien russischer Politik will der Politikwissenschaftler Oliver Lembcke aufklären. Er hält am Donnerstag, 27. April, an der Volkshochschule Erfurt einen Vortrag mit dem Titel „Russland verstehen“.

Es sollen Fragen erörtert werden wie: Welche Strategie verfolgt die russische Führung in Osteuropa und Eurasien? Hat die Ablehnung „des Westens“ schon einen systematischen Charakter wie in der UdSSR? Ist Putin Getriebener einer korrupten Clique, die bereit ist, jedes Mittel zum politischen Überleben einzusetzen?

Der Vortrag ist kostenfrei und beginnt 18.40 Uhr in der Schottenstraße 7. Anmeldung mit Kursnummer 23-10263 per E-Mail an: volkshochschule@erfurt.de.