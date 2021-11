Vortrag in Erfurter Kunsthalle fragt: Was kann Kunst?

Erfurt. Kommt Kunst zwingend von Können? Darüber wird am Dienstag, 9. November, gesprochen.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Redezeit. Kunst in der Debatte“ lädt der Erfurter Kunstverein am Dienstag, 9. November, 19 Uhr, in die Kunsthalle am Fischmarkt ein. Bernhard Balkenhol aus Kassel behandelt die Frage, ob Kunst von Können kommt, wie der Volksmund sagt. Der Vortrag beleuchte nicht nur Positionen der Gegenwartskunst, sondern befrage auch die Entwicklungspotenziale der Kinder- und Jugendkultur. Zur Veranstaltung gilt die 3G-Regel.