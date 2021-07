Vortrag über Fränkischen Barock in Thüringen auf Erfurter Petersberg

Altstadt. Im 17. Jahrhundert brachte sein Begründer den Fränkischen Barock nach Thüringen. Auf dem Erfurter Petersberg gibt es am 7. Juli einen Vortrag.

Den Vortrag „Antonio Petrini – Der Begründer des Fränkischen Barock und seine Verbindungen nach Thüringen“ hält die Kunsthistorikerin Margit Fuchs am Mittwoch, 7. Juli, 19 Uhr, in der Bildungsbox auf dem Erfurter Petersberg. Baumeister Petrini führte mit seinen Kirchenbauten in Franken ein neues Architektursystem ein. 1665 wurde er nach Erfurt gerufen. An der Zitadelle auf dem Petersberg schuf er unter anderem das prachtvolle, barocke Peterstor.