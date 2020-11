In einem offen Brief wendet sich das Bündnis „Auf die Plätze, fertig!“ an Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) mit der Forderung, bei den Kundgebungen von „Querdenken 361“ auf dem Domplatz die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Regeln durchsetzen zu lassen.

Ereignisse bei Demo in Leipzig geben Anlass für Handeln

„Seit Monaten zeigen die Stadt Erfurt und Ihre Ordnungsbehörde ein halbherziges oder gar kein Einschreiten bei Kundgebungen der ,Querdenken 361’ und lassen jeden Versuch zur ernsthaften Durchsetzung der von ihnen erlassenen Hygieneschutzbestimmung vermissen“, beginnt das Schreiben, das am Dienstag dem OB zuging und das auch auf der Seite des Bündnisses veröffentlicht wurde. „Die Ereignisse in Leipzig waren der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, sagt Hellena Horst von den „Omas gegen Rechts“, die die Initiative für den offenen Brief ergriffen hatten.

Man habe in den vergangenen Wochen immer wieder beobachtet, dass die Kundgebungen abliefen, ohne dass Polizei oder Ordnungsbehörde der Stadt die Abstandsregeln oder das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung durchgesetzt hätten. Außerdem seien Andersdenkende angegriffen worden. „Unabhängig von dem Unsinn, der dort geredet wird, darf doch nicht im Zuge des Geschehens die Gesundheit der Erfurterinnen und Erfurter gefährdet werden“, meint Hellena Horst.

In einer ersten Reaktion wies OB Bausewein am Dienstag die Vorwürfe inkonsequenten Vorgehens zurück. Mit Ausnahme der Kundgebung am 24. Oktober, die, wie er sagt „aggressiver war als die vorherigen und die einen uneinsichtigen Versammlungsleiter hatte“, seien die Auflagen eingehalten worden, so dass kein Einschreiten nötig gewesen sei.

Ungeachtet dessen reagiere man auf die jüngsten Ereignisse. So werde der betreffende Versammlungsleiter nicht mehr zugelassen. Am Mittwoch soll eine Gesprächsrunde unter Beteiligung von Stadt und Polizei stattfinden, in der das Vorgehen bei der für Samstag angekündigten Kundgebung beraten werden solle. In dem offenen Brief, der unter anderem von DGB Jugend und Jugendorganisationen vom Parteien aus dem linken Spektrum unterzeichnet ist, wird auch ausführlich auf die Protagonisten der Demos aufmerksam gemacht.

„Allerdings sind zwischen ,Q 361’ und der Thüringer Neonaziszene nicht nur personelle Überschneidungen, sondern auch ideologische Gemeinsamkeiten mit demokratiefeindlichen Weltanschauungen festzustellen“, heißt es dazu. „All dies geschieht vor den Augen von Polizei, Ordnungsbehörde und Politik, die dieser Radikalisierung bisher wenig, bis nichts entgegensetzen“, so der Vorwurf der Unterzeichner.