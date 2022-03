Die Erfurter Polizei berichtet unter anderem von einem nicht angeschnallten Kleinkind in einem Kleinbus (Symbolfoto).

Wackelige Ladung sorgt für Unfall in Erfurt - Kleinkind im Laderaum

Erfurt. Eine Frau hat auf der B4 einen Unfall verursacht, weil sie ihre Ladung festgehalten hat. Ein Kleinkind ohne Gurt wurde in einem Kleinbus transportiert.

Schlecht befestigte Ladung in einem Auto hat am späten Sonntagvormittag bei Erfurt zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Frau an der Abfahrt Kühnhausen von der B4, als ihre Ladung auf dem Beifahrersitz verrutschte.

Die 85-Jährige griff nach der verrutschenden Ladung, verriss dabei das Lenkrad verriss und kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen blieb im Straßengraben auf die Fahrerseite liegen.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden und er musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden. Die Fahrerin des Kleinwagens blieb unverletzt. Sie erwartet jedoch ein Verwarngeld wegen nicht gesicherter Ladung.

Kurz zuvor stellten Beamte des Inspektionsdienst Nord bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Eugen-Richter-Straße einen Kleinbus mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Im Laderaum befand ich ein nicht angeschnalltes Kleinkind. Den Fahrer des Kleinbusses erwartet nun ein Bußgeld.

Die Polizei weist darauf hin, dass bereits vor Fahrtantritt die Ladung und vor allem Kinder vorschriftsmäßig zu sichern sind. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige würden so nicht vorhersehbare Folgen für Mitfahrer und Ladung bei plötzlichen Fahrmanövern oder Unfällen vermieden.