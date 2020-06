Erfurt/Hohenfelden. Während das Open-Air-Kino auf dem Messegelände in Erfurt wegen der Helligkeit pausiert, zeigt das in Hohenfelden weiterhin Filme.

Während das Open-Air-Kino in Erfurt pausiert, zeigt Hohenfelden weiter Filme

Die BC GmbH betreibt unter dem Namen UniVary gleich zwei Autokinos im Freistaat. Während am Stausee in Hohenfelden das Autokino unverändert von Donnerstag bis Sonntag fortgeführt wird, ist der Betrieb auf der Erfurter Messe vorerst unterbrochen. „Wir können erst nach 22 Uhr beginnen, weil es zu hell ist“, erklärt Kinobetreiber Henri Bibow . Da wundere es nicht, wenn die Gäste weniger werden. Schließlich komme man erst weit nach Mitternacht ins Bett.

Wenn wieder frühere Anfangszeiten möglich sind und das Cinestar den Betrieb noch nicht wieder aufgenommen hat, wolle man allerdings über einen erneuten Kinostart an der Messe nachdenken.

Die technische Struktur, wie zum Beispiel der UKW- Sender, mit dem man den Ton in die Fahrzeuge sendet, bleibe auf jeden Fall erhalten. So könne man auch bei anderen Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträgen oder Konzerten jederzeit schnell reagieren.

In Hohenfelden arbeiten Kino und Gastro Hand in Hand

In Hohenfelden hingegen habe man zum einen eine LED-Wand für die Vorstellungen. Da könne man auch bei Tageslicht Kino zeigen und Kindervorstellungen anbieten. Abends wären die Lichtverhältnisse zwar die Gleichen, aber das Kino sei in einer Ferienregion und an einem romantischen See. „Da verweilt man gern etwas länger“, glaubt Bibow. In naher Zukunft sieht der Betreiber auch Sitzplätze im Freien für die Besucher, natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln und mit Kopfhörern für die Besucher.

Die Fortsetzung des Kinos in Hohenfelden steht also außer Frage, zumal sich auch die örtliche Gastronomie unter Regie von Hans C. Marchner auf die Kinobesucher eingestellt habe. Jetzt arbeiten Kino und Gastro Hand in Hand, um künftig spezielle Angebote umzusetzen. Damit soll das Autokino zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Region werden.

Ein besonderes Kinoerlebnis ist für den Sonntagabend angekündigt. Die „Europan Outdoor Filmtour“ macht Station in Hohenfelden. Gezeigt werden die besten Outdoor- Abenteuerfilme des Jahres.

