Waffen gefunden - Radfahrerin baut mehrere Unfälle - Maskenverweigerung führt zu Rangelei

Schreckschusswaffe und Schlagstock sichergestellt

Bei Personenkontrollen in der Innenstadt von Erfurt wurde die Polizei in der Nacht zu Montag mehrfach fündig. Um 19:15 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann kontrolliert. Neben geringer Mengen Drogen und einem Schlagstock, führte der Mann ein Mountainbike bei sich. Da die Rahmennummer entfernt worden war, ergab sich für die Polizei der Verdacht einer Straftat. Alle Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Um 0.45 Uhr wurde ein 29-Jähriger kontrolliert. In seiner Jacke steckte eine ungeladene Schreckschusswaffe mit Magazin und Patronen. Da der polizeibekannte Mann keinen Waffenschein vorweisen konnte, wurde die Waffe sichergestellt und Anzeige erstattet.

Falschgeld beim Weihnachtsbaumkauf

Ein 79-jähriger Mann kaufte am Montag im Erfurter Norden einen Weihnachtsbaum. Dabei stellte er fest, dass er als Wechselgeld sogenanntes „Movie Money“ erhalten hatte. Man erkennt es unter anderem an dem Aufdruck „prop copy“. Der Senior verständigte die Polizei. Wie der Weihnachtsbaumverkäufer an das Falschgeld geraten ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Drogenfahrt mit mehreren Unfällen und tausenden Euro Schaden

Montagabend missachtete eine 33-jährige Opel-Fahrerin einen Radfahrer, als sie von der Leipziger Straße in Erfurt in die Reißhausstraße einbog. Sie stieß zunächst mit dem Radfahrer und in der Folge mit einem geparkten Auto zusammen. Die Frau flüchtete von der Unfallstelle. Wenige Minuten später baute sie den nächsten Unfall. In der Weimarischen Straße kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, überfuhr einen Gehweg und flog schließlich gegen einen Lkw, der auf einem Parkplatz stand.

Insgesamt verursachte die unter Drogeneinfluss stehende Frau mehrere tausend Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie in ein Krankenhaus eingewiesen. Hier konnte sie zunächst flüchten. Kurze Zeit später wurde sie aber von der Polizei aufgegriffen und wieder zurück gebracht.

Maskenverweigerung führt zu Rangelei und Anzeige

Am Montagnachmittag betrat eine Frau einen Erfurter Drogeriemarkt, ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ein Security-Mitarbeiter wies sie darauf hin. Die Frau erklärte ihr Verhalten mit einem ärztlichen Attest, welches sie allerdings nicht vorweisen konnte. Unerlaubt betrat sie mit ihrem Mann den Laden. Als das Paar das Geschäft verließ, forderte der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter die Personalien der Frau. Es kam zu einer Rangelei, in deren Folge der 35-jährige Partner der Frau leicht verletzt wurde.

