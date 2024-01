Wann und wo: „Tage der offenen Tür“ an den Erfurter Schulen

Erfurt Eine Übersicht über anstehende Termine für alle Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr eingeschult werden oder auf eine weiterführende Schule gehen.

Im kommenden Schuljahr wird es wieder knapp: Wer seinem Kind einen Platz sichern möchte, sollte sich rechtzeitig kümmern, denn ab März 2024 können Kinder für die fünfte Klassenstufe angemeldet werden und im Mai für die erste Klasse. Schulleitungen und Lehrerschaft stehen noch an folgenden Tagen des kommenden Jahres für Gespräche und Kennenlernen bereit.

Tag der offenen Tür an staatlichen Grund- und Förderschulen

Am Samstag, 24. Februar, können die Johannesschule von 9 bis 12 Uhr, die Thomas-Mann-Schule von 10 bis 12 Uhr und die Staatliche Grundschule 8a von 9 bis 12 Uhr besucht werden. Am 12. März findet an der Christian-Reichart-Schule um 16 Uhr ein Info-Nachmittag statt. Am 22. März öffnet die Förderschule FÖZ „Emil Kannegießer“ ihre Türen.

Weiter geht es am 9. April an der Grundschule an der Geraaue von 16 bis 18 Uhr, am 20. April mit dem Europafest an der Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule und am 27. April an der Humboldt-Grundschule von 10 bis 12 Uhr. Am 15. Mai sind an der Staatlichen Grundschule Stotternheim von 13 bis 17 Uhr und am 24. Mai die Puschkinschule nachmittags die Eltern eingeladen. Auch im Juni gibt es einen Termin: Die staatliche Förderschule „Schule am Südpark“ feiert von 10 bis 14 Uhr ihr Schulfest.

Weiterführende Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft

Am 27. Januar öffnet das Evangelische Ratsgymnasium, das eine weitere fünfte Klasse aufmacht, von 10 bis 13 Uhr seine Türen. Am 31. Januar findet ein Tag der offenen Tür an der Marie-Elise-Kayser-Berufsschule zwischen 14 und 17 Uhr statt. Am 2. Februar werden Eltern in der Gemeinschaftsschule „Otto Lilienthal“ von 15.30 bis 17.30 Uhr empfangen, am 3. Februar in der Edith-Stein-Schule zwischen 10 und 14 Uhr, in der Sebastian-Lucius-Schule von 10 bis 12 Uhr, sowie in der Ludwig-Erhardt-Schule an zwei Tagen: Am 3. Februar von 10 bis 12 Uhr und am 21. Februar von 16 bis 18 Uhr.

Am 21. Februar findet der Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule Kerspleben von 16 bis 18.30 Uhr statt und an der Ernst-Benary-Schule. Am 23. Februar kann man zwischen 15 und 17 Uhr die Friedrich-Schiller-Schule anschauen, am 24. Februar die Gemeinschaftsschule am Großen Herrenberg zwischen 9 und 12 Uhr und das Johann-Gutenberg-Gymnasium von 10 bis 13 Uhr.

Am 27. Februar sind Eltern in die Andreas-Gorgon-Berufsschule eingeladen. Am 2. März öffnen das Königin-Luise-Gymnasium von 9 bis 12 Uhr und die Staatliche Integrierte Gesamtschule von 9 bis 12 Uhr ihre Türen. Am 5. März kann man das Albert-Schweitzer-Gymnasium zwischen 17 und 19 Uhr besuchen und am 6. März die Kooperative Gesamtschule „Am Schwemmbach“ von 16 bis 18 Uhr.

Einige Schulen haben ihren Tag der offenen Tür bereits abgehalten. Eine Übersicht für das laufende Schuljahr ist unter https://www.erfurt.de/ef120417 abrufbar.