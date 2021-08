Wartehäuschen in Erfurt darf weiterhin "falschrum" stehen

Das Wartehäuschen in Erfurt in der Salinenstraße wurde auch "falschrum" aufgestellt (Archivfoto).

Erfurt. Das Wartehäuschen in der Windthorststraße kann so stehenbleiben, wie es errichtet wurde. Das Oberverwaltungsgericht Weimar hat die Beschwerde der Antragsteller zurückgewiesen.

Das Wartehäuschen in der Windthorststraße kann so stehenbleiben, wie es im vergangenen Jahr errichtet wurde. Das hat jetzt das Oberverwaltungsgericht in Weimar entschieden und die Beschwerde der Anwohner zurückgewiesen. Die Stadt hatte in der Straße das Wartehäuschen mit der geschlossenen Seite zur Fahrbahn aufgestellt - und hatte es damit sogar in die Satiresendung „Extra 3“ geschafft. Die einfache Begründung von Tiefbauamtsleiter Alexander Reintjes lautete damals: „Das ist ungewöhnlich, aber machbar“.

„Aufgrund der geringen Gehwegbreite standen wir hier vor der Entscheidung: Entweder wir halten alle gesetzlichen Vorgaben ein und stellen das Wartehäuschen mit der geschlossenen Seite zur Fahrbahn auf, oder wir müssen darauf verzichten“, fasst Reintjes zusammen. Um den Fahrgästen trotz Platzknappheit einen Wetterschutz anbieten zu können, fiel die Entscheidung für die seltene Aufbauvariante mit der offenen Seite zur Wohnbebauung.

Nachdem das Wartehäuschen im Oktober 2020 auf dem Gehweg errichtet wurde, erhoben die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke dagegen Widerspruch und waren damit zunächst vor dem Verwaltungsgericht in Weimar gescheitert. Ihre Beschwerde wurde nunmehr vom Thüringer Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen.

In seiner Begründung führt das Gericht u.a. aus: „In einer größeren Stadt wie Erfurt lässt es sich nicht vermeiden, dass Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr vor Wohnhäusern eingerichtet werden. Bei der Platzierung einer Haltestelle in unmittelbarer Nähe eines Wohngebäudes handelt es sich daher grundsätzlich nicht um eine außergewöhnliche Belastung.“ Man habe nach einem Vor-Ort-Termin zwar keine Zweifel daran, dass von dem Fahrgastunterstand nachteilige Auswirkungen ausgehen, von Lärm und der Einsicht durch Wartende auf das Hausgrundstück der Antragsteller ist die Rede. Das bedeute jedoch nicht, dass ein Wohnen dort ohne Beeinträchtigung der Gesundheit nicht mehr möglich wäre.