Was ist heute eigentlich links? Ostbeauftragter sowie Linke-Spitzenpolitiker im Streitgespräch

Erfurt. Casten Schneider (SPD) und Dietmar Bartsch kommen in die Gedenkstätte Andreasstraße zu einem Streitgespräch über politische Richtungen und Weltanschauungen.

Ost und West, links und rechts – einst standen Richtungsangaben für unterschiedliche politische Weltanschauungen. Doch diese Zeit ist endgültig vorbei – oder?

Angesichts aktueller politischer Kontroversen, nicht nur in Thüringen, fragt die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Talkrunde am 23. März: Was ist heute eigentlich links? Und wer vertritt mittlerweile die Interessen derer, die sich früher „Arbeiterklasse“ nannten?

Um 17 Uhr diskutieren in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD) und Dietmar Bartsch (Linke) über dieses Thema. Moderieren wird das Streitgespräch Gerlinde Sommer, Chefredakteurin der Thüringischen Landeszeitung.