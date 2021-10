Kathleen Kröger sucht nach lyrischen Worten

Ein weiser Kobold predigte im Kinderfernsehen früher mal: „Was sich reimt, ist gut!“. Das dachten sich wohl auch zwei Schulkinder, die in der Straßenbahn – wo auch sonst – über einer Hausaufgabe brüteten. Ein Gedicht solle es werden und gesucht war ein passender Reim auf „Erfurt“.

Schwierig, denke ich, aber es muss doch irgendwas geben, um den Vers zu vervollständigen. Einmal mitten in der Denkaufgabe, fiel mir auf, dass es zwar metrisch stimmige Worte gibt, die sich auf „Erfurt“ reimen, jedoch in der Bedeutung eher sperrig sind. Da Begriffe wie Kurt oder wie Schweinfurt in solchen Aufgaben als „zu einfach“ bemängelt werden, kam ich nur auf recht unromantische Begriffe wie „Sturzgeburt“ oder „Sicherheitsgurt“. Am neutralsten und wohl meinem Hungergefühl geschuldet ging mir „Joghurt“ durch den Kopf.

Aber gibt es nichts Schöneres als lyrisches Pendant der Blumenstadt? Auch Verbformen wie „er knurrt“ oder „sie murrt“ bringen kein lebensbejahendes Feeling. Von „absurd“ als Adjektiv ganz zu schweigen. Da „Geburt“ anders betont wird, klappt auch dieses freudige Ereignis leider nicht als sauberer Reim. Vielleicht fällt dem geneigten Leser ja ein schönes Wort ein. Bis dahin bin ich dafür, den Hausaufgaben-Vers mit einem anderen Wort enden zu lassen. Dann findet sich schon eine Lösung.