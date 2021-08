Wasser an Zulauf in die Gera grün verfärbt - Erfurter Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Erfurt An einem Zulauf in die Gera hat sich das Wasser grün verfärbt. Eine mutmaßliche Quelle wurde nun ausgemacht.

Eine grüne Verfärbung im Wasser an einem Zulauf in die Gera hat am Mittwochmittag die Polizei und Feuerwehr in Erfurt beschäftigt. Zeugen hatten die Verfärbung des Wassers im Teichmannshof gemeldet.

Daraufhin wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Erste Untersuchungen und Rückfragen bei verschiedenen Ämtern und Unternehmen hatten ergeben, dass es keine Hinweise auf gefährliche Stoffe gibt.

Als mutmaßliche Quelle der Verunreinigung wurden die Stadtwerke ausgemacht. Mit der Farbe wollte man ein Leck in der Leitung ausmachen.

