Wassermangel in Erfurt – Erster Gruß des Klimawandels

Es passierte eher beiläufig. Als es um das Projekt „Erfurt vom Wasser aus erleben“ ging, wurde publik, dass nicht nur die Gera, sondern auch der Flutgraben permanent eine Mindestwassermenge führen muss, da das Mikroelektronikunternehmen X-Fab Kühlwasser für seine Produktionsanlagen abzapft. Ein Umstand, der den wenigsten bekannt sein dürfte. Jörg Lummitsch, der Chef des Erfurter Umwelt- und Naturschutzamtes hat in alte Unterlagen geschaut und herausgefunden, dass es in den 80er Jahren durch die Bezirksbehörde eine Genehmigung zur Wasserentnahme aus dem Flutgraben für das Kombinat Mikroelektronik gab. X-Fab ist dessen Rechtsnachfolger und handhabt das heute immer noch so. Und leitet das Wasser nachdem es seinen Zweck erfüllt hat, wieder zurück. Was Lummitsch auch herausgefunden hat: ein Gemüseanbaubetrieb in Dittelstedt bekommt ebenfalls Flutgrabenwasser.

Entnommen wird Wasser am X-Fab-eigenen Wehr, das sich unter der alten Fußgängerbrücke über den Flutgraben am Schmidtstedter Knoten befindet. Hier ist auch der Einlauf für das „gebrauchte“, aber nicht kontaminierte Wasser. Zwischen 80 und 200 Litern pro Sekunde würden entnommen, so Lummitsch. 90 Prozent davon kommt zurück. Der Rest verdampft oder versickert. Soweit, so gut.

Durchflussmenge schwankt zwischen 0,8 und 220 Kubikmetern pro Sekunde

Inzwischen hat sich über all die Jahre eine neue Situation ergeben. Erste Vorboten des Klimawandels sind auch in Erfurt angekommen. Soll heißen, das Wasser in der Gera, die den Flutgraben und das innerstädtische Flusssystem speist, wird sukzessive weniger. Noch reicht es. An der Pegelmessstelle Möbisburg wird aktuell im Jahresdurchschnitt eine Durchflussmenge von 5,3 Kubikmeter pro Sekunde gemessen. Momentan sind es 2,09. Das schwanke aber, so der Umweltamtschef.

Es gab fürchterliche Hochwasser. Da ballerten 1994 gewaltige 220 Kubikmeter dreckige Brühe pro Sekunde durchs Flussbett der Gera. 2013 wurden zwei Mal 200 Kubikmeter gemessen. Im Sommer droht dagegen immer öfter Niedrigwasser, da fällt der Messwert auch mal unter zwei Kubikmeter. Weil nämlich auch die Niederschlagsmengen weniger werden. Und die Jahresmitteltemperatur steigt. Und oft kommt auch der Regen nicht unbedingt dort herunter, wo er gebraucht wird.

Lummitsch wird deutlich: „Klare Sache, so kündigt sich der Klimawandel an“. Und dann passiert es eben, das man auch extremes Niedrigwasser habe – 0,8 Kubikmeter pro Sekunde. Und dieses Rinnsal müsse dann am Wehr am Dreienbrunnenbad auch noch aufgeteilt werden. Auf den Flutgraben und auf das innerstädtische Wassersystem. Lummitsch: „Wir werden immer versuchen, beide zu beliefern, denn beide haben eine ökologische Funktion“.

Was aber, wenn die Wassermenge in den nächsten Jahren weiter abnimmt? „Wenn es nicht mehr reicht, muss X-Fab entscheiden, ob man das Kühlwasser anderweitig, also zum Beispiel aus dem Trinkwassernetz bezieht“, sagt Lummitsch. Denn das Erfurter Flussnetz, bei dem man sich seit Jahren mit viel Aufwand darum bemühe, es für Fische und Wasserlebewesen durchgängig zu machen, werde man auf keinen Fall austrocknen lassen. Das habe es in der Stadtgeschichte noch nie gegeben. Die Folgen wären zu weitreichend. Bis hin zu austrocknenden Fugen von im Wasser stehenden Hausmauern am Flussufer. Die werden durch Wasser quasi abgedichtet. Trocknen die Fugen aus, bröckeln sie. Kommt das Wasser wieder, steht es im Haus. Kostspieliger Ärger wäre vorgeplant.

Das Erfurter Flusssystem darf nicht trockenfallen

Aber eben auch der Flutgraben darf nicht „trockenfallen“, wie es im Fachdeutsch heißt. Soll heißen, man muss künftig den Wassermangel penibel verwalten und verteilen. Seit vielen Jahren laufen in Thüringen Überlegungen zum Thema Wasserverteilung. Denn die kann richtig viel Ärger machen, wie man aus Apfelstädt im Landkreis Gotha weiß. Dort kommt immer weniger Gera-Wasser an. Manchmal verschwindet es ganz, weil es in dem Gebiet so genannte Versinkungsstellen gibt. Der Fluss fließt unterirdisch weiter. Da helfen auch keine Vorwürfe gen Landeshauptstadt, die durch die Westringkaskade den Dörfern im Wortsinnen angeblich das Wasser abdrehe.

„Erfurt ist nicht daran schuld, dass die Apfelstädt so wenig Wasser führt“, sagt Lummitsch. Und die lange geplante Westringkaskade auch nicht. Die wird durch die Schmalwassertalsperre und die Talsperre Tambach-Dietharz gespeist. Beide zu unterhalten ist teuer. Um die Kosten abzufedern, laufen in der Westringkaskade zwei Kraftwerke. Eines im Landkreis Gotha und eines in Erfurt. Nagelneu, an der Straße der Nationen. Man nutzt den Höhenunterschied, um mit Wasserkraft die Turbinen anzutreiben. Mit dem Erlös aus dem Stromverkauf werden die Talsperren unterhalten. „Beide Talsperren sichern aber nicht allein die Wasserzufuhr der Apfelstädt. Das ist Aufgabe des ganzen Einzugsgebiets“, sagt Jörg Lummitsch.

Wenn es in den oberen Regionen des Thüringer Waldes zu wenig regnet, kann unten eben nicht genug ankommen. Einfache Rechnung. Und genau deswegen kann auch nicht gesagt werden, ob die Idee „Erfurt vom Wasser aus erleben“ Sinn macht. Zwischen November und März führt die Gera viel Wasser. Aber wer will da im Kanu durch Erfurt gondeln? Ob es zu anderen Zeiten passe, müsse man dann zeitnah entscheiden. Der Klimawandel weiß nichts vom Kanufahren auf der Gera.