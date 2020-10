WBG „Zukunft“ plant Bauprojekt am Roten Berg

Die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Zukunft“ will am Roten Berg die Rückbaufläche zwischen Zoo-Parkplatz und Jakob-Kaiser-Ring bebauen. Das erfuhren Anwohner des Stadtteils bei einem Rundgang am Freitag. Das Stadtplanungsamt und das Leipziger Büro „Octagon“ hatten zu dem Rundgang eingeladen, weil das WBG-Projekt nicht das letzte im Quartier sein soll.

Auch wenn die Einwohnerentwicklung in Erfurt derzeit stagniert, glaubt Amtsleiter Paul Börsch fest an den Bedarf für weiteren Wohnungsbau. Die Grünflächen am nördlichen Roten Berg, auf denen noch vor wenigen Jahrzehnten Plattenbauten standen, sind dabei besonders in den Fokus der Stadtentwickler geraten. Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept gelten sie als Potenzialflächen.

Bevor weitere Projekte ins Auge gefasst werden, soll das Leipziger Büro jedoch eine Rahmenplanung mit Baufeldern, Grünflächen, Wegeachsen und Infrastruktur über das Gebiet legen, an der sich später konkrete Vorhaben orientieren können. Die Bürgerbeteiligung mit dem Rundgang stand am Anfang des Prozesses. Rund 70 Teilnehmer am regnerischen Freitagnachmittag zeugten davon, dass die Bewohner offenbar großen Anteil an der Zukunft ihres Quartiers nehmen.

Dem Stadtteil Roter Berg fehlt die echte Mitte

Antworten auf Ja-Nein-Fragen und Meinungsäußerungen zeigten, dass die Anwohner durchaus konkrete Vorstellungen haben. Die meisten lehnen eine weitere Bebauung zum Beispiel nicht grundsätzlich ab. Doch solle sie Abstand zu den Bestandsgebäuden halten, nicht allzu groß ausfallen und reichlich Platz für den Erhalt des Stadtgrüns lassen, das den Stadtteil besonders im Übergang zum Zoopark prägt.

Wegebeziehungen sollen erhalten und neue geschaffen, Grünflächen aufgewertet und Fahrradwege ausgebaut und erneuert werden, fanden die Teilnehmer. Auch Bänke und zusätzliche Spielplätze würden die Aufenthaltsqualität verbessern, hieß es mehrfach.

Nicht ganz einig waren sich die Rundgang-Teilnehmer bei der Frage, wo eigentlich das Zentrum des Roten Bergs sei. Das Einkaufszentrum, das vor Abriss und Neubau steht? Der ringsum von Bäumen abgeschirmte Park? Eine echte Mitte fehlt, stellten die Teilnehmer schließlich fest – und vermissten zugleich Treffpunkte für Jugendliche sowie für Erwachsene, etwa eine Gaststätte oder ein Café.

Spatenstich für das WBG-Projekt ab 2022 möglich

Weitere Meinungen können an das Stadtplanungsamt, an das Octagon-Büro oder an den Ortsteilrat übermittelt werden. Sie sollen Einfluss auf den Rahmenplan nehmen, etwa bei der Frage, ob der zentrale Parkbereich in der Lage verändert oder mehr Sichtachsen für eine bessere soziale Kontrolle erhalten soll. Art und Lage der Bebauung sollen sich ebenfalls auch nach den Anregungen der Anwohner richten.

Die Rückbauflächen gehören der Kowo sowie den WBGs „Zukunft“ und „Erfurt“. Das Vorhaben der „Zukunft“ ist aus jetziger Sicht wohl das einzige, das zeitnah umgesetzt werden könnte.

Laut Chef-Stadtplaner Paul Börsch wäre ein Spatenstich ab dem Jahr 2022 möglich. Zuvor muss noch der Bebauungsplan aufgestellt und beschlossen werden.

Die WBG greift bei dem Projekt auf eine zehn Jahre alte Planung zurück, die sie laut Börsch damals zurückzog. So sind unter anderem kompakte Einfamilienhäuser mit kleinen Grundstücken im Übergang zur Roten-Berg-Siedlung geplant.

168 Wohneinheiten und ein Begegnungszentrum

Den Großteil der insgesamt 168 Wohneinheiten macht jedoch der Geschosswohnungsbau aus. Ein Teil soll ausdrücklich seniorengerecht gebaut und durch Pflegeangebote ergänzt werden. Auch ein Begegnungszentrum sei im Rahmen des Projektes geplant, sagte Börsch. „Das Wäldchen und ein Großteil des Baumbestandes bleiben erhalten“, betonte er.

Der Rundgang zeigte auch: Die Teilnehmer fühlen sich am Roten Berg grundsätzlich wohl. Mit der vorhandenen Bebauung sind sie großteils zufrieden, eine vermeintliche Grenze zu den Einfamilienhäusern der Rote-Berg-Siedlung ist eher Legende, und die Straßenbahntrasse wird nicht als Hindernis empfunden, sondern durch die damit verbundene guter Anbindung als Segen.

Die größte Einigkeit ergab die Frage nach dem schönsten Platz im Stadtteil: Es ist, wenig verwunderlich, der Zoo.