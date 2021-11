Wechsel bei den Erfurter Grünen im Stadtrat

Erfurt. Der Justizminister Dirk Adams legt sein Mandat nieder. Die Nachrückerin steht schon fest.

Thüringens Justizminister Dirk Adams hat sein Stadtrats-Mandat für die Erfurter Grünen niedergelegt. Das hat am Dienstag die Fraktion mitgeteilt. Für ihn rückt die Erfurter Gastronomin Karina Both-Peckham in die Fraktion nach. Adams wolle sich gerade in Zeiten der anhaltenden Pandemie ganz auf die Arbeit als Minister konzentrieren, begründete er den Schritt. Both-Peckham ist Inhaberin des Bistro-Cafés „Peckham´s“ in der Pergamentergasse und wird von der Fraktion als „kommunalpolitische Newcomerin mit frischem Blick von außen“ beschrieben.