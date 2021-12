Wegen Corona: Ella Endlich sagt Konzert in Erfurt ab

Erfurt. Das Weihnachtsprogramm sollte am 21. Dezember 2021 in der Thomaskirche gezeigt werden.

Das Konzert von Ella Endlich unter dem Titel „Endlich Weihnachten“ am 21. Dezember in der Thomaskirche muss wegen Corona ausfallen. „Nach unserer schönen Premiere in Jena wurde ich darüber informiert, dass nun sechs weitere Termine dem Pandemiegeschehen zum Opfer fallen“, schreibt Ella Endlich an die Redaktion.

Alle Ticketkäufer bekommen ihr Geld zurück. Die Tickets können an der jeweiligen Kartenstelle zurückerstattet werden.