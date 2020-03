Wegen sexueller Nötigung in Haft - Einbruch in Bäckerei - Briefkästen aufgehebelt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen sexueller Nötigung in Haft - Einbruch in Bäckerei - Briefkästen aufgehebelt

Bundespolizei stellt mit Haftbefehl gesuchte Person fest

Einen 63-Jährigen nahmen in der Nacht zu Freitag Bundespolizisten fest. Wegen sexueller Nötigung wurde nach dem Mann gefahndet. Nach Ermittlungen der Bundespolizei konnte der 63-Jährige vor seiner Wohnung gestellt werden. Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit zur Dienststelle. Er wurde dem Amtsgericht Erfurt überstellt.

Briefkästen aufgebrochen

In der Nacht zum Donnerstag trieb ein unbekannter Täter sein Unwesen in der Erfurter Altstadt. Er versuchte über eine Tür gewaltsam in ein Büro einzubrechen. Offensichtlich scheiterte er aber daran. Außerdem hebelte er mehrere Briefkästen im Umfeld auf. Ob etwas aus den Briefkästen gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend ermittelt werden.

Richtiger Riecher führten zu 20 Gramm Marihuana

Den richtigen Riecher hatte eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag. Sie war auf Fußstreife in der Erfurter Innenstadt unterwegs, als sie auf einen 37-jährigen Mann aufmerksam wurden. Während der Kontrolle kamen fast 20 Gramm Marihuana zum Vorschein, die der Mann mit sich geführt hatte. Die Drogen wurden sichergestellt und Anzeige wegen Drogenbesitzes erstattet.

Einbruch in Bäckerei: Schaden viel höher als Beute

Freitagmorgen mussten Mitarbeiter einer Bäckereifiliale in Erfurt den Einbruch in ihre Geschäftsräume feststellen. Außerhalb der Geschäftszeiten war ein Dieb gewaltsam in den Laden eingedrungen. Er hatte die Registrierkassen aufgebrochen und mehrere hundert Euro Wechselgeld gestohlen. Dabei richtete der Einbrecher einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro an. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz.

Siebenjährige in Erfurt angefahren und aus dem Staub gemacht

Polizistin mit fiesem Kniff verletzt