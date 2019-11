Weiser Vorschlag: Halbe-Halbe

Manchmal geht es selbst vor Gericht recht schnell. Nach nur 25 Minuten war am Mittwochnachmittag die Verhandlung im Raum E.04 des Erfurter Landgerichtes beendet. Mit einem Vergleichsangebot von Richter Uwe Steigerwald: Halbe-Halbe. Das könnte im Rechtsstreit Paul Posse vs. Jospeh Eckard Szabo ein elendig langes Gezerre beenden.

Es geht um das ehemalige Bandhaus in der Hohenwindenstraße 13. Und um Geld, viel Geld. Eigentlich um eine Summe im sechsstelligen Bereich, ca. 100.000 Euro. Um die streitet Jungunternehmer Paul Posse (26) mit dem Vermieter, einer C+P Machalke GbR aus Oberdorla, für die Joseph Eckard Szabo steht. Grund des Streits: das Bandhaus soff im September 2018 gleich dreimal regelrecht ab (wir berichteten), als sich jedesmal Unmengen Wasser in die Tiefgarage einer alten Gerberei ergossen, in der Posse für viel Geld 16 schalldichte Probenräume für junge Bands eingerichtet hatte. Das Wasser stand bis zu elf Zentimeter hoch, ruinierte sämtliche Einbauten. Der Grund schien im nicht funktionierenden Entwässerungssystem der Immobilie zu liegen. Falsche Anschlüsse, dadurch ein entstehender Rückstau bei Starkregen. Das hatten Fachleute bei gründlichen Untersuchungen des Systems herausgefunden. Der Vermieter indes versuchte den Mieter als Verursacher an den Pranger zu stellen. Letztlich landete der Streit vor Gericht.

Paul Posse, der inzwischen im Kontor ein neues Domizil beziehen konnte (wir berichteten), hatte sich als Rechtsbeistand den versierten Erfurter Baurechtsanwalt Martin Kupfrian ausgesucht. Für den war die Sache relativ schnell zu durchschauen, sodass eine Klage aufgesetzt wurde. Inzwischen gaben sich diverse Sachverständige und Gutachter die Klinke in der abgewirtschafteten Immobilie in die Hand. Das, was dabei herauskam und dem Richter vorgelegt wurde, hatte durchaus richtungsweisenden Charakter. Die Rückstaupumpe soll wohl ihren Dienst nicht ordnungsgemäß verrichtet haben, weshalb sich das Wasser nicht in die Kanalisation, sondern in den Keller des Bandhauses ergoss. Das endgültig genau zu klären hat ein Beweissicherungsverfahren, welches noch vor der 2. Zivilkammer läuft.

Zur klärenden Hilfestellung könnte der Umstand werden, dass beim Bezug des Hauses von Paul Posse durch ein Schreiben des Erfurter Bauamtes vom 29. Juni 2018 gefordert wurde, nachzuweisen, dass die Entwässerung richtig funktioniere. Das schien darauf hin zu deuten, dass man allen Grund hatte nachzufragen. Und in der Tat, in dem Objekt hatte es nicht zum ersten Mal Ärger mit dem Abwassersystem gegeben. So schien es die Kläger auch nicht zu verwundern, dass Szabos Anwalt Lutz Fischer beiläufig fallenließ, dass er das umstrittene Objekt besser kenne, als sein Mandant. Er hatte dort schon früher Rechtsstreitigkeiten mit Posses Vormieter wegen der Entwässerung auszufechten.

Man müsse, so Anwalt Kupfrian, die Frage stellen, wer hatte dafür Sorge zu tragen, dass alles funktioniert. Paul Posse hatte das Schreiben des Bauamtes an den Vermieter weitergeleitet. „Mein Mandant hatte eine Baugenehmigung für seine Einbauten, ist als Mieter aber nicht für das Funktionieren der Rückstaueinrichtung zuständig“, argumentierte Kupfrian.

Das schien auch der Richter nicht anders zu sehen. „Ich neige dazu, dass das Sache des Beklagten (Szabo) ist. Meines Erachtens geht die Reise in diese Richtung“, sagte Steigerwald. Und riet mit mildem Nachdruck dazu, eine andere Lösung zu finden. Soll heißen, einen Vergleich, den er bei 50.000 Euro zur „Globalbereinigung des Rechtsstreits“ für sinnvoll hält, weil kein Umstand erkennbar sei, der ein Mitverschulden des Klägers (Posse) darlege. 14 Tage haben beide Parteien nun Zeit, über das richterliche Angebot nachzudenken.