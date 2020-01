Weitere Ahorn im Zoo Erfurt fallen wegen Rußrindenkrankheit

Es fallen weiter Bäume auf dem Gelände des Thüringer Zooparks am Roten Berg. „Die Rußrindenkrankheit hat viele Ahornbäume im Thüringer Zoopark Erfurt befallen. Sie müssen gefällt werden, um das weitere Ausbreiten der Krankheit einzudämmen“, teilt Zoo-Sprecher Sebastian Krüger mit.

Im nördlichen Bereich an der Festwiese sind derzeit Spezialisten am Werk und fällen unter verstärkten Schutzbedingungen die Bäume. Die Rußrindenkrankheit lässt – in den meisten Fällen sind es Ahornbäume – die Gehölze absterben. Die Sporen, die vor allem beim Fällen oder der weiteren Beseitigung, anfallen gelten auch für den Menschen als gesundheitsschädigend.

Seit Oktober laufen Fällarbeiten

Es war im Zusammenhang mit dem Zoo, dass erstmals in Erfurt in größerem Maße von der Rußrindenkrankheit gesprochen wurde. Ende Oktober 2019 starteten die ersten Arbeiten im Zoopark. Nachdem die Arbeiten in der Afrika-Savanne abgeschlossen wurden, sind nun die weiteren Arbeiten im Gange, die jedoch diesmal nicht zu Beeinträchtigungen für Besucher führen.

Während es im Oktober keine Proteste gegen die Fällungen gegeben hatte, will der Naturschutzverband BUND derzeit gerade Fällungen auf dem Petersberg-Wäldchen, wo auch die Rußrindenkrankheit diagnostiziert wurde, verhindern. „Wir hatten beim Zoo ja keinerlei Kenntnis davon, dass dort Bäume gefällt werden“, sagt Robert Bednarsky von der Ortsgruppe auf die Frage, warum nicht schon damals interveniert wurde. Schließlich werde man als Umweltverband nur in Kenntnis gesetzt, wenn wegen Bauvorhaben Eingriffe in die Natur gemacht werden müssten. Der BUND und seine Sachverständigen gehen indes davon aus, dass auch befallene Bäume nicht automatisch gefällt werden müssten, da die Gesundheitsgefahr nur beim Fällen und Zerkleinern auftrete.

BUND: Standsichere Bäume wichtig für Natur

Dass es überall einen Sinn ergibt, auch tote Bäume stehen zu lassen, begründen der BUND und seine Experten mit dem Hinweis, dass noch standsichere Bäume immer noch wichtig für die Tierwelt sind. So nutzen Vögel die sogenannten Habitatsbäume für ihre Nistplätze oder auch bei der Nahrungssuche nach Insekten und Kleingetier.