Detailreiche Segelboote waren einige der Hingucker der Thüringer Modellbau-Messe in Erfurt.

Weltrekordversuch in Erfurt: Erfolge für Thüringens größte Modellbau-Messe

Erfurt. Die Messe war bis Sonntagabend voller interessierter Modellbau-Liebhaber. Diese konnten dort einen echten Weltrekordversuch verfolgen.

Wenn es kaum einen Messebesucher gibt, der beim Gang durch die Hallen nicht lächelte, dann haben die Aussteller der Modellbau-Ausstellung wohl viel richtig gemacht. Mehr als 15.000 Besucher haben die Schau rund um Miniaturwelten aller Themen und Teile vom vergangenen Freitag bis zum späten Sonntagnachmittag besucht.

Die Modelleisenbahn als wohl markanteste Modellbau-Sparte hatte traditionell einen besonders großen Anteil in der Ausstellung, die unter dem Motto „Modell Leben 2023“ als Thüringens größte Messe dieser Art an den Start ging. „Bitte nicht berühren“ steht auf den liebevoll ausgearbeiteten Schienenlandschaften, hinter denen eifrige und fingerfertige Bastler beobachten und werkeln und vor denen die Kinder die Absperrseile immer weiter vorschieben, um das aufregende Bahn-Treiben besser zu sehen.

Probefahrten mit Fischkutter oder Militärpanzer

Mit Bootfahren in Wasserbecken, detailreichen Segelschiffen und Fischkuttern und ferngesteuerten Baggern war „Modell Leben“ ein Anziehungspunkt für Familien. In der Halle mit größer angelegten Landschaften waren vornehmlich die Männer unter den Besuchern zu sehen. Hier wurden militärische Fahrzeuge im Miniaturformat vorgestellt und konnten ausprobiert werden. Neben Panzer-Varianten und Wettfahrten gab es in einer breit aufgestapelten Erdlandschaft auch eine Straßensituation, in der sich ein Modell der alten Tankstelle in der Arnstädter Straße wiederfand.

Modellbau-Messe in Erfurt zeigt ganzes Angebot an Eisenbahnen und Co. - die Bilder Die Miniaturlandschaften der Thüringer Modellbau-Messe begeistern groß und klein. Die Nachfrage an Fahrzeugen, Figuren und Tipps ist groß.

Die Erfurter Modellbaumesse bietet alles für Modellbauer, Bastler und Sammler.

Ein Highlight für Freunde historischer und modernen Modell-Teile von Keramikfigürchen über DDR-Straßenlaternen bis zu Limousinen aller Marken war ein Programmpunkt am Sonntagnachmittag: Eine Eisenbahnfahrt wurde zum Weltrekordversuch. Es galt, einen 1000 Kilogramm schweren Modellbahnzug in der Nenngröße II und der Spur G fahren zu lassen, was dem Jubel der Zuschauer nach zu urteilen zunächst auch gelang. Ob die Fahrt als Rekord anerkannt wird, werden die Beteiligten erst später erfahren.

Bemerkenswert war für die Laien unter den Besucher vor allem die Mischung aus konzentrierten Ausstellern und der Spielfreude der Gäste, die sich wohl in ihre Kindheit zurückversetzt fühlten. Das taten Einige auch gezielt am Anfang und Ende des Rundgangs – an einem Stand mit antiken Karussells.

