Wenn der Frosch in Erfurt auf Wanderschaft geht

Erfurt. In Erfurt werden in diesen Tagen mobile Krötenschutzzäune aufgebaut, bevor die große Amphibienwanderung beginnt.

Bei milden Temperaturen und Feuchtigkeit gehen sie auf Wanderschaft: Tausende Kröten, Teichmolche und die noch selteneren und geschützten Kammmolche sind unterwegs zu ihren Laichplätzen in kleinen Tümpeln und Teichen. Viele dieser Wanderrouten sind durch Straßen unterbrochen, sodass etliche der besonders oder gar streng geschützten Tiere überfahren werden. Das Umwelt- und Naturschutzamt trifft daher Vorsichtsmaßnahmen. Die wichtigsten Wanderrouten wurden mit Krötentunneln ausgestattet, sodass die Tiere Straßen gefahrlos unterqueren können. Wo es diese noch nicht gibt, bauen die Mitarbeitenden in diesen Tagen mobile Schutzzäune.

Die Anlage in der Rhodaer Chaussee im Steiger wurde bereits gereinigt und ertüchtigt. Darüber hinaus wird in Windischholzhausen zwischen Teichgasse und Alfred-Brehm-Straße und entlang der Schellrodaer Straße ein mobiler Schutzzaun aufgebaut. Durch ihren Wandertrieb laufen die Amphibien an den Zäunen entlang und fallen in Eimer, die gleichmäßig alle 20 Meter verteilt sind. Diese werden zweimal am Tag geleert. Ein weiterer Zaun steht bereits in der Sömmerdaer Straße in Hochstedt gegenüber dem Regenrückhaltebecken des Güterverkehrszentrums.

Derzeit erfolgt der Aufbau eines mobilen Zauns in der Bodenfeldallee. Dort können die Kröten die Straße ebenfalls durch bereits vorhandene Tunnel queren, um zu dem dahinter gelegenen Regenrückhaltebecken, durch das früher die Landwirtschaft den Wasserbedarf mit absicherte, zu gelangen. Heute ist es ein naturgeschütztes Biotop, in dem tausende Frösche, Kröten und Molche leben und im Frühjahr ihren Laich ablegen. Dazu kommen sie aus den umliegenden Feldern und Grünflächen zum Speicher.

Das Umwelt- und Naturschutzamt bittet trotz der getroffenen Maßnahmen alle Autofahrenden, in den betroffenen Gebieten entsprechend vorsichtig und langsam zu fahren, um Kröten und Molche, die trotzdem über die Straße laufen, zu schützen.