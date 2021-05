Wenn der Schein trügt

Guten Morgen: Kathleen Kröger über kulinarische Fehlgriffe

Die „Zu verschenken“-Kultur aus den Großstädten hat es auch nach Erfurt geschafft. So sieht man immer mal Kisten und Kartons mit gebrauchten, aber meist gut erhaltenen Gegenständen am Straßenrand stehen, an denen man sich frei bedienen kann.

Immer öfter sieht man interessierte Passanten gespannt auf eine derartige Gemischtwaren-Schnitzeljagd gehen, die regelrecht nach kleinen Schätzen suchen. Bücher und Deko-Gegenstände sind meistens als erstes weg. Was eher schwieriger vermittelbar scheint, sind Geschirr und Kleidung.

Den Verschenk-Trend konnte ich zuletzt sogar mit Lebensmitteln feststellen. Statt die übrig gebliebenen Backwaren wegzuwerfen, werden sie nun auch in Plastikkisten an den Wegesrand gestellt, um dort hungrigen Menschen einen Appetithappen zu bescheren. Aus Macht der Gewohnheit stürmte gestern auch ein Kind so eine Waren-Ladung und griff aufgeregt hinein. Als die Händchen ein Croissant emporhoben, wunderte ich mich über den schmollenden Gesichtsausdruck nach dem ersten Bissen.

Ich blickte genauer hin und sah das Elend: Das sonst so knusprige Hörnchen war gar nicht zum Verzehr gedacht, sondern als Spielzeug oder Deko. Wohl für einen Kaufmannsladen. Tragisch, aber es gibt immer jemanden, der selbst sowas noch gebrauchen kann.