Gemeinsam mit den Vereinen der GEC wurde am Sonntag der karnevalistische Gottesdienst in der Katholische Kirche St. Nicolai und Jacobi (Schottenkirche) abgehalten.

Erfurt. Zum zweiten Mal fand in der Schottenkirche ein karnevalistischer Gottesdienst statt.

Wenn die Funkengarde einmarschiert

In der Schottenkirche fand am vergangenen Sonntag der karnevalistische Gottesdienst der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) statt – erneut eine besondere Messe. Denn wenn Karneval auf Gottesdienst trifft, dann ist Michael Neudert nicht weit. Als Pfarrer hielt er den karnevalistischen Gottesdienst in der katholische Kirche St. Nicolai und Jacobi (Schottenkirche). Natürlich feierte auch die Schottengemeinde mit.

Organisiert wurde der Gottesdienst im zweiten Jahr in Folge vom Karneval Klub Helau Erfurt e.V. (KKH). In der Bütt’ konnte Pfarrer Neudert ebenso überzeugen wie im Gebet. Den Segen erhielten die Karnevalisten der GEC, sowie das Erfurter Kinderprinzenpaar Quinn-Silas I. und Alia I. welche die Fürbitte verlasen. Ende Februar 2019 fand der erste karnevalistische Gottesdienst statt.

Die Predigt wurde in Reimform vorgetragen. Thomas Kemmerich, Präsident der GEC-Vereine schrieb damals auf Twitter: „Es war ein bewegendes Erlebnis...“