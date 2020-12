Wenn jeden Tag aufs Neue Weihnachten ist

Ronny Welscher baut seit einem Jahr an einem Diorama, das eine Wohnung in den 1950er/1960er Jahren, also aus seiner Kindheit zeigt. Er greift dabei tief in die Trickkiste und hat auch einen Weihnachtsbaum geschmückt.

Im Bad kann man förmlich die WM60 rattern hören und den Kohleofen riechen. Wäre da nicht die rothaarige Schönheit, die, schon nackt bis auf die hochhackigen Schuhe, wohl in die Wanne steigen will und keck die Blicke auf sich zieht. Die Wände sind vom Ruß verschmiert, ein Riss zieht sich durch die Mauer und schmutzige Kohleeimer stehen vor dem Rippenheizkörper auf dem gefliesten Boden bereit. Im Treppenhaus nebenan mit seinen feinen Tapeten und dem Bakelit-Lichtschalter wird getratscht. Im Wohnzimmer steht der Weihnachtsmann neben dem geschmückten Weihnachtsbaum, darunter stapeln sich die Geschenke. Bescherung war schon, schließlich sitzt der Junior fröhlich in einem Seifenkistenauto.

Eine Szene, mit der der Betrachter von Ronny Welscher in dessen Kinderjahre versetzt wird. So oder ähnlich könnte sein Zuhause ausgesehen haben, damals, als er Kind war. Entstanden ist die Szene von der ersten Idee bis zur Umsetzung in seinem Kopf und bis auf die Figuren komplett in Handarbeit. Hunderte Stunden hat der 49-Jährige dafür aufgewandt. Als Fahrer der Lebenshilfe hatte der begeisterte Hobbybastler für die Zeit des Corona-Lockdowns eine Herausforderung gesucht und in einem Diorama gefunden, das den Betrachter im Maßstab 1:35 auf eine Zeitreise einlädt.

Ronny Welscher bastelt seit seiner Kindheit. Zunächst waren es Bausätze, die er mit großer Akribie zusammenfügte. Später kamen mit dem Programm Photoshop weitere virtuelle Möglichkeiten dazu, Dinge zu vereinen, die erst einmal nur seiner Phantasie entsprungen sind. Mit der Maus konstruiert er ganze Burgen oder sorgt dafür, dass sich Dächer der Erfurter Altstadt unter Schneelast biegen oder der Dom im Mittelalter fotografiert zu sein scheint. Viele Fans folgen dem Erfurter in sozialen Netzwerken, um zu schauen, was er sich wieder Neues ausgedacht hat. Dort lässt Ronny Welscher sie auch teilhaben am Ausbau seines detailverliebten, weihnachtlichen Dioramas.

Als Diorama, aus dem altgriechischen für „hindurchsehen“ und „durchschauen‘, bezeichnet man Schaukästen, in denen Szenen mit Modellfiguren und -landschaften vor einem bemalten Hintergrund dargestellt werden. Sie stehen in der Nachfolge von Weihnachtskrippen. Grund genug, um zu Weihnachten einen Zwischenstand des Dioramas vorzustellen. Zu Ende ist Ronny Welscher nämlich noch lange nicht, mit dem vorsichtigen Biegen von dünnen Plastikplatten mit der Heißluftpistole, mit dem feinen Bemalen, damit sie schön verwittert aussehen. „Es ist noch eine zweite Etage geplant“, sagt er. Ein Schlafzimmer fehlt noch, ein Kinderzimmer auch.

Alles eine Frage der Zeit. Die wird ab Januar – Corona hin oder her – geringer ausfallen, denn Ronny Welscher wird Vater. Dann wird erst einmal anderes Spielzeug gefragt sein. Ohnehin: Zum Spielen oder als Puppenhaus eignet sich das Diorama ohnehin nicht mit seiner maßstabsgerechten Tapete aus Photoshop und seinem zarten Weihnachtsbaum, an dem Perlen einer Modeschmuck-Kette als Christbaumkugeln baumeln. In den Vasen stehen kleine Blumen, eine gefaltete Zeitung liegt auf dem Tisch. Je länger man schaut, desto mehr gibt es zu entdecken. Pigmente von Pastellkreide trägt er auf, auch auf das Mobiliar, damit es optisch altert und tatsächlich aussieht wie schon lange benutzt. „Schön und neu ist mir zu einfach“, sagt der Bastler schmunzelnd, der seit mehr als zehn Jahren zur Interessengemeinschaft der Modellbaufreunde Thüringen gehört. Etwa 30 Mitstreiter hat er dort, die ihre Arbeiten gern auf Modellbaumessen präsentieren.

Bei den Büchern im Regal – und es stehen etliche darin – hat auch die Freundin bei der Beschriftung der Buchrücken geholfen. Weil alles so original wie möglich aussehen soll, hätte Ronny Welscher allein zu viel Zeit gebraucht. Alles wird ins richtige Licht gesetzt: Aus kompletten Lichterketten hat er die Dioden herausgelöst und daraus Decken- und Wandlampen gemacht. Betrieben mit 3 Volt, per Zeitschaltuhr geregelt. Der Tag für die Diorama-Bewohner zählt programmiert nur sechs Stunden – dann gehen die Lichter aus. Dafür ist hier einfach immer Weihnachten, jeden Tag aufs Neue.