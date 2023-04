Wenn Kaufen zum Problem wird: Erfurts neue Selbsthilfegruppe bietet wichtige Hilfe

Erfurt. Kaufsucht wird als Krankheitsbild oft unterschätzt. In Erfurt haben sich Betroffene zusammengefunden, deren Ausprägungen viele überraschen und die Augen öffnen.

Ein paar Brotbüchsen mit Kuchen werden auf den Tisch gestellt. Wasser und Tee stehen schon bereit. Das ist der Rahmen, den sich die bisher drei Angehörigen einer neuen Selbsthilfegruppe in Erfurt gesetzt haben, um über das Thema Kaufsucht zu sprechen.

Verständnis für Gefühle, die andere teilen

Ela, Jenny und Dana* treffen sich auf diese Weise regelmäßig, um in einem geschützten Rahmen über Hürden im Alltag und die Gefühls- und Lebenslagen zu reden. „Allein, dass man jemanden hat, der die eigenen Mechanismen und Empfindungen nachvollziehen kann, hilft ungemein“, wie Dana sagt, die über einen Flyer von der Gruppe erfahren hat und über die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) dazustieß.

Kaufsucht wir oft falsch interpretiert

„Kaufsucht prägt sich bei jedem unterschiedlich aus. Wir sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Wir nähern uns gerade an, wie es uns geht und wo die Ausprägungen sind“, beschreibt Jenny die ersten Schritte. Dabei stehe zunächst das Kauf-Verhalten im Mittelpunkt. Die Ursprünge, warum sich die Sucht zeigt, liegen bei jedem Betroffenen sehr tief und sind nicht allen bewusst. „Gerade bei dieser Sucht haben Menschen oft ein falsches Bild, da die Grenzen zwischen einem freudigen Shoppingerlebnis und dem unkontrollierten Kaufen für Außenstehende nicht sichtbar sind. Dabei ist es hier wie bei anderen Süchten auch: Es geht darum, mit seinem Verhalten negative Gefühle zu regulieren“, fasst Jenny eines der Grundprobleme zusammen.

Es geht nicht nur um Kleider, Pullover oder Dekoration

„Dabei ist es ganz unterschiedlich. Der eine geht in die Stadt, der andere shoppt online“, meint Ela. „Es muss auch nicht um Klamotten gehen, was sich vielleicht viele vorstellen. Bei mir ist es manchmal auch der Einkauf in der Kaufhalle. Das Angebot ist da und man findet schnell Ausreden für sich selbst und andere, die die ausufernden Käufe begründen“, sagt die ausgebildete Lagerlogistin und spricht damit ein Beispiel an, das auch die anderen in der Runde nicken lässt.

Die Sucht kann in der Stadt, aber auch im Internet zum Thema werden

Ob es um Technik, Lebensmittel, Kleidung oder Bücher geht – Kaufsucht kann jede Produktsparte treffen, sodass die daraus resultierenden Probleme sehr individuell sind. So haben auf die Frage, ob sie aus Vorsicht bestimmte Orte in der Stadt meiden, um nicht in das ungewollte Verhaltensmuster zu fallen, eben nur diejenigen eine Antwort, die eher in Läden als in Onlineshops kaufen. „Ich versuche, nicht in Buchläden zu gehen, da das meine Ausprägung ist“, sagt zum Beispiel Dana, die sich zu dem Kreis Kaufsüchtiger zählt, die gleichsam analog und digital einkaufen. „Es gab einen Punkt, an dem sich die Pakete bei mir auf dem Sofa stapelten und ich merkte, dass das nicht mehr normal ist“, wie sie sagt.

Suchtverhalten führt zu Schulden und Schuldgefühlen

Wie auch andere in der Selbsthilfegruppe war sie bereits wegen anderer Diagnosen – in diesem Fall Depressionen – in Behandlung, fühlt sich nun aber in diesem Kreis für ihre Themen am wohlsten. Neben der Frage, ab wann Kaufen destruktiv ist, geht es aber auch um die Dinge, die mit der Sucht oft einhergehen. „Das eine sind die Schuldgefühle, die man nach dem Kaufen hat. Das andere sind aber auch Geldsorgen, da schnell Schulden entstehen, um das Verhalten zu bedienen“, wie Jenny sagt.

Gruppe möchte Betroffene ermutigen, dazuzustoßen

„Man muss ja kaufen. Man kommt ja nicht drumrum, allein der Lebensmittel wegen. Da ist das Kaufen also von vornherein schon präsent, was es schwerer macht“, meint Ela, die allein wegen ihres Arbeitsplatzes besonders häufig an einem Supermarkt vorbeikommt.

Trotz aller Sorgen, die sehr achtsam angesprochen werden, ist bei den bisherigen Mitgliedern aber auch ein gewisser Humor spürbar, der die Atmosphäre auflockert und manchmal eine passende Gesprächspause bietet. Nach dem Start der ersten Treffen soll die Selbsthilfegruppe Kaufsucht weiter wachsen, sodass alle mit ähnlichen Lebensthemen angesprochen sind, über die KISS Kontakt aufzunehmen, um einen ersten Einblick in die Gruppe zu bekommen. „Uns hilft es sehr“, wie die Teilnehmerinnen sagen. „Niemand muss sich verstecken oder mit dieser Sucht allein bleiben“.

* Die Namen der Teilnehmerinnen wurden aus persönlichen Gründen geändert. Die echten Namen sind der Redaktion bekannt.

Wer Kontakt zur Selbsthilfegruppe Kaufsucht aufnehmen möchte, kann sich an Kristin Ott, die Koordinatorin der KISS wenden. Telefon: 0361/6554204 oder per Mail an kiss@erfurt.de