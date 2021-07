Wer erkennt den Kartenbetrüger? Frau im Landkreis Nordhausen um Hunderte Euro geprellt

Harztor. Wer kann helfen? Im Landkreis Nordhausen sucht die Polizei nach einem Betrüger. Er hatte einer Frau die EC-Karte gestohlen und wenig später Hunderte Euro abgehoben.

Im März dieses Jahres hat ein unbekannter Kartenbetrüger (hier die Bilder der Überwachungskamera) Geld mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Harztor, Ortsteil Niedersachswerfen, abgebucht. Am 29. März hob er dort gegen 14.13 Uhr Geld vom Konto einer Frau ab. Wenige Minuten später, gegen 14.19 Uhr, hob er nochmals in einem anderen Geldinstitut in der Harzstraße wieder etwas ab.

Der Frau war die EC-Karte gegen 13.30 Uhr in einem Einkaufzentrum Im Steinfeld gestohlen worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf Hunderte Euro. Wer erkennt den Unbekannten? Wer hat zu der genannten Tatzeit etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

