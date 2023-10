Den Weg frei machen für eine aktivere Teilnahme am Alltag soll ein Fahrradtraining jenen Frauen, die aus Ländern stammen, in denen ihnen das Radfahren verboten war.

Wer kann Frauen in Erfurt das Fahrradfahren beibringen?

Erfurt. Fahrradkurse für Frauen sollen angeboten werden. Doch dazu werden noch Trainerinnen gesucht.

Es werden Trainerinnen gesucht, die Frauen das Fahrradfahren beibringen können. Denn Fahrradfahren ist für viele Menschen zwar in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, die sie schon im Kindesalter erlernt haben. In vielen Ländern und Regionen war oder ist jedoch vor allem Frauen das Fahrradfahren verboten – oder es gab schlicht und einfach keine Fahrräder. Fahrradkurse sollen diesen Frauen die Nutzung des Fahrrads und damit eine aktivere Teilnahme am Alltag und der Gesellschaft ermöglichen.

Die Fahrradschule ist ein Projekt von Kontakt in Krisen e. V., Build-Share-Repair, ADFC Erfurt und der Stadtverwaltung Erfurt. Sie soll den Teilnehmerinnen – unabhängig von ihrer Herkunft – in der geschützten Atmosphäre eines Schulhofs und eines Verkehrsgartens Raum bieten, die Grundzüge des Fahrradfahrens zu erlernen. Die Warteliste füllt sich beständig.

Damit der Bedarf langfristig abgedeckt werden kann, ist ehrenamtliche Unterstützung notwendig. Frauen, die einen aktiven Beitrag zu Integration und Nachhaltigkeit leisten möchten, können sich per E-Mail an fahrradschule@adfc-erfurt.de wenden. Die Kurse finden jeweils Samstagvormittag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt. Besondere Sprachkenntnisse sind nicht notwendig.