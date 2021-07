Werbung für Erfurt über Kölner Dom

Erfurt. Vor wenigen Tagen ist das Luftschiff noch über Erfurt geflogen. Nun wirbt es im Ruhrgebiet für die Buga 2021.

Nach dem Aufenthalt des Luftschiffs „Theo“ vor wenigen Tagen in Erfurt hat die Luftfahrtgesellschaft WDL aus Mülheim an der Ruhr ihre Ankündigung wahr gemacht und im Ruhrgebiet für die Erfurter Bundesgartenschau geworben. Mit den Bannern, die auf der einen Seite für die Buga 2021 und auf der anderen Seite für das Leben und Wohnen in Erfurt werben, flog die WDL-Crew am Montag zum Beispiel über Köln, Düsseldorf und Dortmund.

„Wir haben „Erfurt erblüht“ in die Welt hinausgetragen“, schreibt Daniel Dreier von WDL an Erfurts City-Managerin Patricia Stepputtis, die den Anstoß zu der Luftschiff-Aktion gegeben hatte. Bereits beim Aufenthalt in Erfurt hatte die Crew versprochen, auch „über den Kölner Dom zu fliegen“.

