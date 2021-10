Die Sauer-Walcker-Orgel erklingt in der Heilig-Kreuz-Kirche zu Vieselbach.

Werke aus der Reformationszeit erklingen in Vieselbach

Vieselbach. Orgelmusik erklingt zum Reformationstag in der Vieselbacher Kirche.

Zum Reformationstag erklingt Orgelmusik in der Vieselbacher Kirche: Am Sonntag, 31. Oktober, beginnt um 17 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche eine Andacht mit Musik von der Sauer-Walcker-Orgel. Kantorin Andrea Malzahn wird bei der Andacht Werke aus der Reformationszeit – zum Beispiel von Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude und Johann Pachelbel – präsentieren. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.