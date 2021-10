Erfurt. Coverband spielt am 30. Oktober in Erfurt.

„Ossternhagen“ heißt die Westernhagen-Coverband, die für Freunde deutschsprachiger Rockmusik am Samstag, 30. Oktober, erstmals in der Heiligen Mühle in der Mittelhäuser Straße 16 gastiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schaffen des Künstlers in den 70er- und 80er-Jahren. Hits wie „Mit Pfefferminz...“, „Lass uns leben“, „Sexy“ und „Freiheit“ werden zu hören sein. Die Veranstaltung findet nach den 3G-Regeln statt. Karten an der Abendkasse.