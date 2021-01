Polizisten mit Flaschen beworfen

Polizeibeamte statteten Montagmittag einem 41-jährigen Erfurter am Johannesplatz einen Hausbesuch ab. Er wurde mit Haftbefehl gesucht. Der betrunkene Mann weigerte sich, die Wohnungstür zu öffnen. Nachdem ein Schlüsseldienst den Beamten Zutritt verschaffte, bewarf der 41-Jährige die Polizisten mit leeren Glasflaschen. Gegen ihn musste Pfefferspray eingesetzt werden. All seine Gegenwehr nützte nichts. Am Ende des Tages landete er in einem Thüringer Gefängnis.

In Flammen

Am Montagabend gingen in der Löbervorstadt gleich mehrere Müllbehältnisse in Flammen auf. Ein unbekannter Täter hatte in der Robert-Koch-Straße, der Semmelweisstraße, der Arnstädter Straße, der Schillerstraße , am Löberwallgraben , in der Elisabethstraße und der Espachstraße insgesamt vier Müllcontainer, sieben Mülltonnen und einen Abfalleimer in Brand gesetzt. Durch die Flammen wurde zudem ein Stromverteilerkasten beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 3.700 Euro beziffert.

36-Jähriger in Erfurt angegriffen und ausgeraubt

