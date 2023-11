Wie aus einer Erfurter Familiengeschichte eine Hilfsaktion für Kinder in Lettland entsteht

Erfurt. Das Erfurter Ehepaar Doris und Walther Seezen sammelt Spenden für einen lettischen Kindergarten. Grund dafür sind auch familiäre Wurzeln.

LED-Leuchtmittel, Süßigkeiten wie Gummibären oder Pfefferkuchen, auch Kaffee und Hygiene-Artikel füllen bereits vier Bananenkartons. Diese liegen schon, gut verpackt, im Keller von Doris und Walther Seezen. Bestimmt ist alles für einen Kindergarten im lettischen Durbe.

Familiengeschichte führt nach Lettland

Der Kontakt zur evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde von Durbe rührt aus der Ahnensuche von Walther Seezen – dem langjährigen Kantor der Thomasgemeinde – her. Sein Großvater wirkte dort als Pastor bis zur Umsiedlung der Deutsch-Balten 1939. Den Grabstein für die Großmutter fand der heute gut 80-Jährige auch noch. Der Vater wurde in Durbe geboren. Er unterhielt später eine Pfarrstelle im polnischen Konin. Sohn Walther wurde gewissermaßen „unterwegs“ geboren – zwischen der Zeit in Konin und auf der Flucht mit der Mutter in den Kriegswirren in der Nähe vom bayrischen Rosenheim.

Der Vater macht sie dort ausfindig. Er wirkte danach als Pfarrer in der Nähe von Leipzig, wo der Sohn das Abitur ablegte und an der Musikhochschule der Messestadt das Staatsexamen ablegte. Dann folgten 30 Jahre als Kantor in der Erfurter Thomasgemeinde.

Langjährige Freundschaft zwischen Kirchengemeinden

Die erste Reise nach Lettland mit Ehefrau Doris führte Walther Seezen 1985 nach Riga, von wo aus sie einen Abstecher nach Durbe unternahmen. Dort lernten sie ein Deutschlehrer-Ehepaar kennen. Die ersten Kontakte zur evangelisch-lutherischen Gemeinde wurden angebahnt. Insgesamt zehn Mal weilten Seezens dort. Die erste Fahrt mit einer Jugendgruppe der Thomasgemeinde führte in die Partnergemeinde. Mit der Autofähre über die Ostsee nach Liepája und von da eine halbstündige Autofahrt.

Die jungen Leute verlebten dort nicht nur spannende Jugend-Freizeiten, sondern betätigten sich in Einsätzen auf dem Friedhof und dem Sportplatz in den Jahren 1999. 2000, 2003 und 2004 sowie 2007. Dabei entdeckten sie, dass die Turmuhr nicht ging. Defekte Teile wurden fotografiert und vermessen, in Deutschland neu angefertigt und in der 1651 geweihten Kirche wieder eingebaut.

Das letzte Mal weilte eine Gruppe aus der Partnergemeinde in Erfurt. Es gibt Überlegungen, für 2024 eine Einladung auszusprechen, „damit der Kontakt mit Durbe nicht einschläft“, so Walther Seezen.

Spenden können in der Thomaskirche abgegeben werden

Noch bis zum ersten Advent können bei dem Ehepaar Spenden für einen Kindergarten im lettischen Durbe abgegeben werden. Oder in der evangelischen Thomaskirche in der Puschkinstraße. Etwa vor oder nach dem Gottesdienst zum 1. Advent.

„Wir wollen Licht und Freude in die Herzen von Kindern und Jugendlichen, auch von bedürftigen oder armen Menschen, bringen“, so Doris Seezen. Die Erzieherinnen vor Ort wüssten genau, wer am nötigsten auf Unterstützung angewiesen sei. Die Thomasgemeinde unterstützt das Vorhaben.