Wie der Schnee einen Park in Erfurt in eine Märchenlandschaft verwandelt

Erfurt. Die Erfurter wurden von einem heftigen Schneetreiben überrascht. Wo Radfahrer absteigen mussten, konnten sich Hunde über eine besondere Gassi-Runde freuen.

Viele Erfurter wurden am Mittwochnachmittag vom Schneetreiben überrascht. In dicken Flocken fiel auf die Straßen und sorgte für viele Kommentare und Fotos in den sozialen Netzwerken. Wo Fahrradfahrer auf ihren Wegen absteigen und schieben mussten, gab es aber auch Spaziergänger, die gern in den Schnee gegangen sind. Mit Vierbeiner an der Leine haben einige Erfurter den Gassi-Gang durch den Luisenpark gewagt. Hier verwandelte der Schnee die bisher noch kahlen Grünfläche kurzerhand in eine winterliche Märchenlandschaft.