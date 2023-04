Wie druckt Europa? Ausstellung im Erfurter Benary-Speicher gibt Antworten

Erfurt. Druckwerkstätten in Europa können im Erfurter Benary-Speicher besucht werden – von Wien bis Edinburgh.

Im Benary-Speicher ist seit September 2022 die Ausstellung „Christina Simon – Travel and Print – Eine künstlerische Reise durch Druckwerkstätten Europas“ zu sehen. Am Mittwoch, 19. April, ab 17 Uhr, besteht die Möglichkeit mit der Künstlerin bei einem Rundgang durch die Ausstellung über ihre Erlebnisse und Reisen ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung zeigt die Ergebnisse von acht Aufenthalten in Druckwerkstätten verschiedener Länder Europas. Begonnen hatte die Künstlerin ihre Reise 2019 in Wien und führte bis zum vorerst letzten Aufenthalt im August 2022 nach Edinburgh.

Um Station Prag erweitert worden

Nachdem im November 2022 noch eine weitere Station zur künstlerischen Reise hinzugekommen war, ist die Ausstellung jetzt um die Ergebnisse des Aufenthalts in der Prager Werkstatt des in Tschechien bedeutenden Lithografen Petr Kobelar erweitert worden.

Weitere Führungen durch die Sonderausstellung finden am 26. April, 15 Uhr und zur Langen Nacht der Museen am 5. Mai statt. Der Eintritt zu den öffentlichen Führungen im Benary-Speicher ist frei.