Wie eine Erfurter Familie den unfassbaren Weg zum Balaton schaffte und was ein Trabant damit zu tun hat

Erfurt. Wir haben nach euren Trabi-Anekdoten gefragt und viele Zuschriften erhalten. Als erster berichtet ein Erfurter von einem besonderen Urlaub. Auch der Name des Trabi sorgt für Heiterkeit.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Trabant P601 hat unsere Redaktion einen Leseraufruf gestartet. Einige Thüringer haben sich daraufhin gemeldet und wollen die Leser an ihren Trabi-Erinnerungen teilhaben lassen. Den Anfang macht ein Erlebnisbericht vom 57-jährigen Klaus Jager aus Erfurt, der von seinem „Gunar“ erzählt: Es war ein sonniger Frühlingstag, als ich meinen ersten Trabant 601 (ich nannte ihn liebevoll Gunar) in Empfang nahm. Der schneeweiße Wagen strahlte regelrecht vor Freude, und ich konnte es kaum erwarten, meine ersten Abenteuer mit ihm zu erleben. Ich war 29 Jahre alt und hatte mir diesen Traum erfüllt, endlich ein eigenes Auto zu besitzen.

Mit knatterndem Motor durch Städte und Dörfer

Gunar und ich waren von Anfang an unzertrennlich. Er mochte zwar auf den ersten Blick nicht der schnellste oder luxuriöseste Wagen sein, aber er hatte Charakter. Mit seinem charmanten Äußeren und dem knatternden Motor war er ein echter Hingucker auf den Straßen.

In den nächsten Jahren unternahmen Gunar und ich zahlreiche Reisen und durchquerten viele Städte und Dörfer. Egal, ob wir kurze Ausflüge in die umliegende Natur unternahmen oder weitere Strecken zurücklegten, Gunar erwies sich als äußerst zuverlässig. Er war nie liegengeblieben und brachte mich stets sicher an mein Ziel.

Landkarte auf dem Schoß und Vorfreude im Kopf

Doch die längste und aufregendste Fahrt mit Gunar sollte noch bevorstehen. Meine Frau und ich beschlossen, mit unseren zwei Kindern einen Urlaub am Balaton zu machen. Es war eine Reise voller Vorfreude und Erwartungen, und Gunar war bereit für die Herausforderung.

Der Trabant war bis zum Rand mit Gepäck und Proviant beladen. Die Kinder waren aufgeregt und hibbelig auf dem Rücksitz, während meine Frau und ich uns auf die kommenden Tage der Entspannung freuten. Mit einer Landkarte auf dem Schoß und der Sonne im Gesicht starteten wir unsere Reise.

Trabi hält durch und bringt Familie ans Traumziel

Die Fahrt zum Balaton verlief reibungslos, und Gunar zeigte keinerlei Anzeichen von Ermüdung. Er trotzte den steilen Hügeln und engen Kurven mit Bravour und ließ uns nie im Stich. Wir genossen die Landschaft, während wir durch malerische Dörfer fuhren und die Vorfreude auf den Urlaub immer stärker wurde.

Endlich erreichten wir unser Ziel und wurden mit einem atemberaubenden Blick auf den Balaton belohnt. Die Kinder waren außer sich vor Begeisterung und sprangen voller Vorfreude aus dem Auto. Gunar hatte uns sicher hierhergebracht, und wir waren ihm dafür unendlich dankbar.

Ein Auto wird zum Familienmitglied

Während unseres Aufenthalts am Balaton erkundeten wir die Umgebung, entspannten am Strand und genossen die gemeinsame Zeit als Familie. Gunar stand immer treu an unserer Seite und war bereit, uns wieder nach Hause zu bringen, wenn es an der Zeit war.

Über die Jahre hinweg begleitete uns Gunar auf viele weitere Abenteuer. Er war ein Teil unserer Familie geworden und hatte uns niemals im Stich gelassen. Gunar war nicht nur ein Auto, sondern ein treuer Gefährte, der uns durch Höhen und Tiefen begleitete.