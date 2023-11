Wie fair sind Erfurts Mieten? Stadtratsfraktion entwickelt neues Gütesiegel

Sebastian Perdelwitz (Fraktionsvorsitzender Mehrwertstadt), Jana Rötsch (Stadträtin Mehrwertstadt) und Birgit Meusel (Geschäftsführerin Fraktion Mehrwertstadt) haben ein Gütesiegel für faires Wohnen in Erfurt ins Leben gerufen.

Erfurt. Hat Erfurt genug Wohnungen, aber zu viele teuren? Diese und andere Fragen will die Mehrwertstadt mit Experten im Nerly diskutieren.

Wie weit kann Stadtteilliebe gehen, wenn man bei Familienzuwachs die Krämpfervorstadtverlassen muss, um im Norden eine größere bezahlbare Wohnung zu finden? Diese Frage ist nur eine, die sich die Stadtratsfraktion Mehrwertstadt gestellt und. In der Umfrage „Fair wohnen in Erfurt“ kommen 272 Erfurter zu Wort, die über die Mietpreise und ihr Verhältnis und zu ihrem Vermieter befragt wurden.

Wohnen in Erfurt ist durch hohe Mietpreise nicht immer leicht. Auch über die Innenstadt hinaus stoßen die Erfurter auch in den angrenzenden Ortsteilen auf finanzielle Hürden. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Unterschiedliche Mieten auf dem gleichen Hausflur

Bereits das erste im Gespräch am Freitagvormittag vorgestellte Ergebnis ist ernüchternd: allein für die Kaltmiete müssen die meisten Erfurter bereits mehr als 30 Prozent ihres Einkommens ausgeben. „Auch die Dauer des Mietvertrags spielt eine Rolle“, weiß Birgit Meusel auszuwerten. „Mieter, die 2002 in ihre Wohnung gezogen sind, sind weniger stark belastet, als Mieter, die 2021 eingezogen sind. Dadurch entstehen unterschiedliche Mieten, obwohl man vielleicht im selben Haus nur eine Tür weiter wohnt“, so die Mitarbeiterin im Labor für Transformation und Veränderungsprozesse der Mehrwertstadt.

Wohnraum ist in Erfurt vorhanden, aber ist zu teuer

„Wir wollen die Frage diskutieren, ob es nicht doch genug Wohnraum gibt, dieser aber einfach zu teuer ist“, meint dazu Stadträtin und OB-Kandidatin Jana Rötsch. Dabei verweist sie als Beispiel auf das Wir-Quartier, das viele Wohnung bietet, aber abends dennoch kaum Lichter in den Fenstern zu sehen sind.

Erfurter sind mit ihren Vermietern zufrieden

Doch nicht nur die Kosten fürs Wohnen spielen eine Rolle. Zum Konzept des fairen Wohnens gehört auch der Umgang mit dem Vermieter. Ein erster Einblick in die Umfrageergebnisse zeigt, dass der Großteil der Erfurter mit ihren Genossenschaften, Wohnungsgesellschaften oder Privatvermietern generell zufrieden ist. Eine Tendenz größerer Vertrautheit spiegelt sich eher bei den Privatvermietern wieder, wobei das Sicherheitsgefühl bei den Genossenschaften überwiegt.

Neues Gütesiegel soll faire Vermieter kennzeichnen

Noch bevor die Details der Umfrage und die Einschätzungen von Entwicklern und Soziologen am Dienstag besprochen werden, gibt Sebastian Perdelwitz schon einen Ausblick, wie faire Vermieter in Erfurt als solche kenntlich gemacht werden können: „Mit einem eigenen Gütesiegel, dessen Logo der Erfurter Künstler Dr. Hot gestaltet hat, sollen künftig faire Vermieter ausgezeichnet werden. Als Emailleschild kann das dann an den Hausfassaden angebracht werden“. Zu sehen sind ein lächelndes Haus, ein lächelndes Kleeblatt und ein Hufeisen mit Herzmotiven.

Fair Wohnen in Erfurt? Vorstellung der Umfrageergebnisse und Diskussion mit Alexander Hilge (Geschäftsführer Kowo), Katrin Großmann (Professur Stadt- und Raumsoziologie, FH Erfurt) und Tobias Knoblich (Dezernat Stadtentwicklung). 19 Uhr bis 20.30 Uhr im Café Nerly in der Marktstraße