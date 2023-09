Wie künstliche Intelligenz in Erfurter Lehrerzimmern Einzug hält

Erfurt. Zielgruppe des Workshops an der Uni Erfurt sind Lehrer und Erzieher, aber auch jene, die im Bereich Digitalisierung und Medien unterwegs sind.

Um die kreative Vielfalt digitaler Angebote an Schulen soll es am Samstag, 9. September, 10 bis 17 Uhr an der Universität Erfurt gehen. Das „Netzwerk Medienbildung Thüringen“ als Initiator des Workshops möchte Schulen und an Bildung interessierte Akteure zusammenbringen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen der Austausch und die Vernetzung. Gleichzeitig gewähren alle teilnehmenden Institutionen Einblicke in ihre Arbeit.

Dazu zählen beispielsweise Fachberater für Medienpädagogik, das Thüringer Lehrerinstitut Thillm aus Bad Berka, Universität Erfurt, Thüringer Landesmedienanstalt, Institut Spawnpoint für Spiel- und Medienkultur aus Erfurt sowie die Thüringer Datenschutzbehörde. Zielgruppe sind an Bildung Beteiligte, also etwa Lehrer und Erzieher, aber auch jene, die im Bereich Digitalisierung, Medienbildung und Medienkritik unterwegs sind.

„Digitale Bildung und eine Kultur der Digitalität werden zur Diskussion gestellt, Ideen und der Austausch darüber angebahnt“, erklärt das Netzwerk. Themen sind etwa das digitale Lehrerzimmer, das Fach Medienkunde, die Thüringer Schulcloud, neue Unterrichtsideen mit dem Programm ChatGPT, der künstlichen Intelligenz, sowie neue Medienkonzepte. red