Wie Nordlichter in Erfurt für Wärme sorgen

Erfurt Das ließ sich auch Gerda Gabriel nicht nehmen, dabei zu sein. Ein dreitägiges Festival feierte die Kultur im Norden und einen besonderen Erfurter Stadtteil.

Ihr Herz schlage für den Erfurter Norden. So die herausragende Cellistin und Musikpädagogin Claudia Schwarze-Nolte. Als Gründungsmitglied und seit vier Jahren Vorsitzende des Vereins Kultur im Norden (KuNo) organisierte sie gemeinsam mit vielen Mitstreitern zwischen Freitag und dem 3. Advent ein dreitägiges Festival anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Vereins.

Gründung als Unterstützung für das Magdeburger-Allee-Fest

Anfang März 2008 im Café Ilvers gegründet, ging es damals zunächst vorrangig um die Unterstützung des

Magdeburger-Allee-Festes Magdeburger-Allee-Festes Das Magdeburger-Allee-Fest hat eine lange Tradition. Es lockt bei bestem Wetter mit viel Musik die Einwohner des Nordens vor die Tür. Auch die Händler haben ihre Ladentische auf die Straße verlagert. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Magdeburger-Allee-Festes Beim Brückenfest, Kinderflohmarkt und Magdeburger Allee-Fest in Erfurt wurde am Samstag gefeiert. Das sind die Bilder der Feste. Foto: Casjen Carl

Magdeburger-Allee-Festes Der Kinderflohmarkt auf dem Erfurter Anger sorgt für herzerfrischenden Trubel auf dem Platz. Die Stände waren sehr schnell ausgebucht, so dass die Organisatoren gleich zwei Durchgänge vergaben. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

. Inzwischen bildete sich ein kulturelles Netzwerk der sogenannten Nordlichter heraus, das mit regelmäßigen Konzerten, Kunstausstellungen, Fortbildungsveranstaltungen und Workshops aufwartet.

Ein Anlaufpunkt ist die Musikbar „Ilvers“ mit dem Team um Florian Nolte. Dort begann das Festival am Freitag mit der Weihnachtsshow „Vorfreude, schönste Freude“ mit der Entertainerin Gerda Gabriel.

Viele kreative Angebote beim Adventsmarkt an der Lutherkirche

Ein Adventsmarkt an der Lutherkirche und in deren Foyersaal zog viele Erfurter am Samstag in den Norden. Kreative Angebote des Interkulturellen Gemeinschaftsgartens „Paradies“, Mal- und Bastelmöglichkeiten von „Build-Share-Repair (Mitglied im Verbund offener Werkstätten) mit Fahrrad-, Holz-, Modellier- und Metallwerkstatt sowie der Pfadfinder mit „Feuer und Gemeinschaft“.

Für den Norden da: Stadtteilmanager Oliver Gerbing, Martin Rohschenkel von der Betreut Leben GmbH Erfurt, Florian Nolte, Claudia Schwarze-Nolte, Moderator Mirko Möding und Pfarrer Bernhard Zeller (von links). Foto: Heidrun Lehmann

Wärme spendete nicht nur der Landmarkt mit Glühwein; selbst die Bratwurst – vom Verein Christlicher Menschen (CVJM) – durfte nicht fehlen. Das Team des evangelischen Lutherkindergartens hielt Zuckerwatte bereit. Mirko Möding moderierte beim Adventsmarkt. Als Mitglied der Interessengemeinschaft Magdeburger Allee freute er sich, dass sich viele ehrenamtliche Mitstreiter zum Wohle der Menschen im Erfurter Norden engagieren. Niemand, der es es nicht wolle, werde allein gelassen.

Weihnachtliche Geschichten sorgen für warme Adventsstimmung

So richtig warm ums Herz wurde den Gästen beim Vorlesen weihnachtlicher Geschichten mit Christiane Mock von der Buchhandlung Contineo. Und erst recht beim gemeinsamen Singen mit dem Posaunenchor der Kirchgemeinde. Bernhard Zeller hatte dazu die „bekanntesten Weihnachtslieder im Osten“ wie „Kling Glöckchen“, „O Du Fröhliche“ oder „Leise rieselt der Schnee“ herausgesucht. Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Martini-Luther verwies zudem auf die Literaturgruppe der „Bücherfrauen“. Unter der Leitung von Gemeindesekretärin Silke Kellner finden sie sich montags zu Lesestündchen ein und organisierten einen Bücherflohmarkt auf dem Adventsmarkt.

Der Theologe berichtete zudem über die Neugründung eines Kinderchores von acht bis zehn kleinen Sängern unter der Leitung von Ina Gehring. Die „Martinis“ haben laut Bernhard Zeller ihren ersten öffentlichen Auftritt zur Christvesper am Heiligen Abend um 15.30 Uhr in der Martinikirche.