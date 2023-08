Wie schön ist das Erfurter Bahnhofsviertel?

Blick auf die Erfurter Bahnhofstraße. In vielen Städten gilt die Bahnhofsstraße als Visitenkarte der Stadt.

Erfurt. 15.000 Euro winken Deutschlands schönstem Bahnhofsumfeld. Erfurt hat da viel zu bieten. Warum es mit dem Preis trotzdem schwer wird.

Das Bahnhofsviertel gilt als Visitenkarte einer Stadt. Vor allem die Bahnhofstraßen bieten oft den ersten Eindruck derer, die mit dem Zug an- und über die erste große Straße der Stadt eine Idee von den Menschen und Geschäften bekommen. Dieser Umstand mag durch das Eisenbahnwesen gewachsen sein, dass die Stadtplanung auch in Erfurt stark beeinflusst hat - doch gilt es trotz modernen Zeiten auch heute.

Schönstes Bahnhofsumfeld gewinnt 15.000 Euro

Diesem Thema widmet sich auch die ECE-Unternehmensstiftung „Lebendige Innenstadt“, die das bundesweit schönste Bahnhofsumfeld mit einem Preisgeld von 15.000 Euro küren möchte. Vor allem durch das oft eher vernachlässigte Image, dass den Quartieren rund um Bahnhöfen oft angelastet wird. Doch wie mag Erfurt in der Konkurrenz abschneiden?

Ein Viertel mit vielen Seiten

„In der Bahnhofstraße ergibt sich ein trauriges und grauenvolles Bild“, hieß es jüngst erst in einer zugegebenermaßen recht dramatisierenden Rede in der Podiumsdiskussion zur Gestaltung der Erfurter Innenstadt. Eine Meinung, die viele Erfurt möglicherweise für den Bereich des Busbahnhofs oder die dienstleistungstechnisch etwas monothematisch ausgerichtete Schmidtstedter Straße möglicherweise teilen. Aber die Bahnhofstraße selbst?

Viele Geschäfte contra sichtbare Obdachlosigkeit

Wird das Quartier zwischen Omnibusbahnhof und Promenadendeck bald hoffnungsgebend entwickelt, sind in der Bahnhofstraße selbst eher wenige Entwicklungen sichtbar. Legt man die Bewertungskriterien der „Lebendigen Innenstadt“ zugrunde, scheitert es in Erfurt an „attraktiven Sitzmöglichkeiten“ und „wohltuender Begrünung“. Über die Themen „Sauberkeit“ und „helle Beleuchtung“ lässt sich vermutlich streiten.

Die „nachhaltige Verkehrsanbindung“ hat die Blumenstadt aber mit Sicherheit vielen Städten und Orten voraus — wie auch einige andere Dinge: Wo man in Apolda, Arnstadt oder selbst Weimar erst sehr weit laufen muss, um Einkaufsmöglichkeiten zu finden, ist man in Erfurt direkt mittendrin. Die Arkaden, die der Straße auf der Ostseite mehr Dunkelheit geben, als einige Erfurter gutheißen, bieten Imbisse und Kaufhallen. Was den ersten Eindruck aber wohl schmälert, sind die Obdachlosen, die sich dort aufhalten und um Geld bitten.

Breites Dienstleistungs- und Warenangebot

Mit Restaurants und bundesweit agierenden Filialen ist die Stadt Erfurter Bahnhofstraße aber auch ausgestattet. Zwei Banken, zwei Drogerien und ein Biomarkt zählen für den Abschnitt nach dem Juri-Gagarin-Ring ebenso zum Angebot, das täglich viele Menschen in die Straße zieht. Aber deckt sich das Praktische für den Erfurter auch mit dem Wohlfühlbewusstsein anderer? Reicht es, urban und lebendig zu sein, wenn es an so vielen anderen Stellen zu fehlen scheint?

Verlust großer Kette macht Weg für Neues frei

Mit Vapiano hat eine bekannte und als prestigeträchtig anerkannte Kette die Bahnhofstraße wieder verlassen. Aber auch Platz für etwas ganz Neues hinterlassen.

Bis zum 30. September haben Kommunen Zeit, sich bei der ECE-Stiftung zu bewerben. Oder man wartet einen besseren Zeitpunkt ab. Zum Beispiel die Fertigstellung des neuen Bahnhofsquartiers, mit dem auch die gewünschten Grünflächen und Sitzmöglichkeiten als innovative Stadtentwicklung gelten gemacht werden können.