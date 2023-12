Nach Paul jetzt auch Fritz Wieder ein Kalkbrenner in Erfurt – diesmal auf dem Petersberg

Erfurt Im Sommer lockte Musik aus dem Hause Kalkbrenner 15.000 Menschen auf den Domplatz. Welchen Termin sich die Fans freihalten müssen.

Paul Kalkbrenner hat im Juni den Erfurter Domplatz zum Beben gebracht, um die 15.000 Leute haben zu seiner Musik gefeiert und getanzt. Nun kommt nächstes Jahr auch sein Bruder Fritz Kalkbrenner nach Erfurt. Im Rahmen seiner „Waiting for the sun“-Tour spielt der DJ am 13. Juli 2024 ab 19 Uhr unter freiem Himmel auf der Festwiese des Petersbergs.

Steile Karriere des Ost-Berliners

Den Durchbruch hatte Fritz Kalkbrenner 2008 mit dem Lied „Sky and Sand“. Dafür steuerte er den Gesang bei, während sein Bruder Paul die Produktion übernahm. Der Titel wurde als Titelsong für den Film „Berlin Calling“ aufgenommen und war mit 129 Wochen eines der Lieder, dass sich am längsten in den deutschen Charts halten konnte. Von diesem Erfolg motiviert, begann er 2010 selbst Musik zu produzieren und wurde von 2010 bis 2018 Teil der Berliner Labels Suol. Zu dieser Zeit begann er auch europaweit live aufzutreten. Seit 2010 hat er zahlreiche Alben produziert, von denen viele die Top Ten der deutschen Charts erreichen konnten.

Karten gibt es im Ticketshop Thüringen. Der Vorverkauf hat bereits gestartet.