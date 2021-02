Wieder fünf Todesfälle wegen Coronavirus in Erfurt

Stilisierte Coronaviren zeigt das Symbolbild. In Erfurt sind weitere 26 Tests positiv ausgefallen. Das war seit Pandemiebeginn in der thüringischen Landeshauptstadt bei 5139 Menschen der Fall.

Fünf weitere Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen. Seit Pandemiebeginn sind damit in der Landeshauptstadt 178 verstorbene Patienten mit Covid-19 zu beklagen. Insgesamt wurden seitdem in Erfurt 5139 Personen positiv getestet. Zudem fielen in den zurückliegenden 24 Stunden 26 Tests auf das Coronavirus positiv aus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 97,7, am Vortag wurden 110,8 registriert.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 31 auf 4610 gestiegen. Damit gibt es in Erfurt aktuell 351 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.