Wieder schwerer Straßenbahn-Unfall in Erfurt: Radfahrer wird schwer verletzt

In Erfurt ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Erfurt an der Kreuzung Binderslebener Landstraße mit der Straße Übern Born ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen.

Die Unfallstelle wurde von einem Unfallgutachter aufgenommen, um den genauen Hergang zu untersuchen. Über den Gesundheitszustand des Radfahrers lagen am Nachmittag noch keine weiteren Informationen vor.

Der Radfahrer ist gegen die Frontscheibe der Straßenbahn geprallt. Foto: Marcus Scheidel

