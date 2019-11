Wiederentdeckung: Paul Dessaus „Lanzelot“ am Weimarer DNT

In Koproduktion wagen das DNT Weimar und das Theater Erfurt eine außerordentliche Wiederentdeckung: 50 Jahre nach der Uraufführung bringen sie Paul Dessaus seit 1972 nicht mehr gespielte monumentale Oper „Lanzelot“ auf die Bühne zurück. Premiere ist Samstag im Großen Haus des DNT. Regie führt Peter Konwitschny, der seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt. Die Inszenierung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem musikalischen Leiter, Dominik Beykirch, 1. Koordinierter Kapellmeister am DNT, und dem renommierten Bühnenbildner Helmut Brade, der auch die Kostüme entwarf.

„Lanzelot“ basiert auf Jewgeni Schwarz‘ Märchenkomödie „Der Drache“ aus den 1940er-Jahren, die sich als Parabel auf totalitäre Herrschaften und Kampf gegen Unterdrückung lesen lässt: Lanzelot kommt in eine Stadt, die ein diktatorischer Drache seit Jahrtausenden beherrscht. Die Menschen haben sich arrangiert und opfern für ihr bequemes Leben jährlich die schönste Jungfrau der Stadt. Dieses Mal soll es Elsa treffen, in die sich Lanzelot verliebt hat. Er will der Tyrannei ein Ende setzen. Gegen den Willen der Stadtoberen und Bevölkerung bekämpft er die Bestie und siegt. Doch die neu gewonnene Freiheit währt nur kurz.

Von Heiner Müller im Libretto zur Satire zugespitzt, hat der Stoff angesichts der Gesellschaftskritik nichts an Aktualität verloren. Paul Dessau schuf dazu eine klangfarbenreiche, bissige und theatertaugliche Musik. Mit 30 Solo-Rollen, einer umfangreichen Chorpartie und einem gigantischen Orchesterapparat stellt das Werk eine Herausforderung dar. Die Titelpartie gestaltet Máté Solyom-Nagy, den Drachen Oleksandr Pushniak. Ferner sind unter anderem Emily Hindrichs (Elsa), Uwe Stickert, Wolfgang Schwaninger, Juri Batukov und Daniela Gerstenmeyer zu erleben, ebenso die Opernchöre des DNT und des Theaters Erfurt, der Kinderchor der Schola Cantorum und die Staatskapelle.

Für die Premiere am 23. November (19.30 Uhr) sind noch wenige Karten erhältlich. Weitere Vorstellungen am DNT: 29. November, 13./28. Dezember, 19. Januar.